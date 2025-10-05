هشدار عراقچی به اسرائیل در نشست با سفرای خارجی

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز یکشنبه در نشستی با حضور سفرا و روسای نمایندگیهای دیپلماتیک خارجی و سازمانهای بینالمللی مقیم، مواضع جمهوری اسلامی ایران راجع به موضوعات سیاست خارجی بهویژه موضوع هستهای را تبیین کرد.
وزیر امور خارجه ایران با بیان تاریخچهای از تحولات مربوط به موضوع هستهای ایران و رویکرد مسئولانه و مبتنی بر حسن نیت ایران طی دو دهه گذشته که منجر به شکلگیری برجام در سال ۲۰۱۵ شد، اقدام آمریکا در سال ۲۰۱۸ در خروج غیرقانونی و بیدلیل از برجام را باعث و مسبب وضعیت فعلی دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران حتی یکسال بعد از خروج آمریکا به ایفای تعهدات خود ادامه داد، اما بعد از اینکه طرفهای اروپایی برجام نیز در ایفای تعهدات خود طفره رفته و اقدام به تبعیت از تحریمهای آمریکا کردند، جمهوری اسلامی ایران به ناچار مجموعه تدابیر ترمیمی را طبق بند ۳۶ برجام اتخاذ کرد و اجرای تعهدات برجامی خود را در یک روند تدریجی و بازگشتپذیر متوقف نمود.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به تحولات چند ماه اخیر متعاقب ورود ایران به مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا و حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان در حین مذاکرات دیپلماتیک، این اقدام را خیانتی آشکار به دیپلماسی و تعرض بیسابقه به رژیم منع اشاعه و اصول و اهداف منشور ملل متحد توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی خود، شجاعانه ایستادگی نمود و نشان داد که ملت ایران در عین پایبندی به دیپلماسی و گفتوگو، در مقابله با زیادهخواهی و تعرض بیگانه با تمام قوا از خود دفاع میکند.
اسنپبک، وجاهت قانونی، منطقی و اخلاقی ندارد
عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدام سه کشور اروپایی در سوء استفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت سازمان ملل راجع به موضوع هستهای ایران پرداخت و گفت: اقدام غیرمسئولانه و غیرقانونی آلمان، فرانسه و انگلیس در سوءاستفاده از سازوکار حلاختلاف برجام جهت بازگرداندن قطعنامههای لغو شده شورای امنیت به هیچ عنوان وجاهت قانونی، منطقی و اخلاقی ندارد و از نظر ما کاملا مردود است.
وی افزود: این واقعیت که ۶ کشور عضو شورای امنیت، به شمول دو عضو دائم یعنی چین و روسیه مخالف اقدام سه کشور اروپایی هستند، نشان میدهد که در سطح شورای امنیت نیز اختلاف نظر جدی در این خصوص وجود دارد و اساسا سه کشور اروپایی به دلیل نقضهای عمده تعهدات برجامی خود، بهویژه از سال ۲۰۱۸ به این سو و متعاقبا به دلیل حمایت از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هستهای صلحآمیز ایران، به هیچ عنوان صلاحیت توسل به سازوکارهای حل اختلاف برجام و طرح ادعا علیه ایران را ندارند. بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران از دبیرخانه سازمان ملل متحد و همه کشورها انتظار دارد منطبق با مفاد قطعنامه ۲۲۳۱، همه محدودیتهای مندرج در این قطعنامه را در تاریخ ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه) خاتمهیافته تلقی کنند.
ایران قاطعانه با هر شرارتی در آینده برخورد خواهد کرد
عراقچی با تاکید بر رویکرد مسئولانه ایران در استفاده از ابزار دیپلماسی برای پیگیری منافع ملی خود و صیانت از صلح و امنیت منطقهای، عملکرد سه کشور اروپایی و آمریکا در اصرار بر خواستههای زیادهخواهانه و غیرمنطقی را عامل اصلی بنبست در فرآیندهای دیپلماتیک دانست و تصریح نمود که جمهوری اسلامی ایران مصمم به صیانت از حقوق و منافع ملی مردم ایران در بهرهگیری از انرژی هستهای صلحآمیز و نیز رفع تحریمهای ظالمانه میباشد.
وزیر امور خارجه در پایان با هشدار نسبت به آثار و پیامدهای خطرناک عدم مهار قانونشکنیها و جنگافروزیهای رژیم صهیونیستی برای صلح و امنیت جهانی، تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از تجارب گرانسنگ پیشین خود در دفاع قهرمانانه از عزت، استقلال و امنیت ملی خود، قاطعانه با هر شرارتی در آینده برخورد خواهد کرد.