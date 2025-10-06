کتاب «به اضافه مردم» به عربی ترجمه شد/عرضه در لبنان و عراق

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «به اضافه مردم» نوشته روحالله رشیدی که چندی پیش توسط انتشارات راهیار در ایران چاپ شده، بهتازگی با همکاری واحد بینالملل حسینیه هنر، رایزنی فرهنگی ایران در عراق و دارالحضاره لبنان به عربی ترجمه و چاپ شده و از هفته آینده در کتابفروشیهای عراق، لبنان و ایران در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد.
هدف از چاپ اینکتاب، ارائه اصول عملی کار فرهنگی بر پایه تجربیات موفق تاریخ انقلاب اسلامی است که در قالب ۱۰ اصل شامل مردممحوری، مشارکتپذیری حداکثری، گروهمحوری، هنرمحوری، عملیاتمحوری، کار اجتماعی، فرصتمحوری، مسجدمحوری، اولویتمحوری و عدالتمحوری تدوین شده است.
مثالهای عینی و ضمیمه آسیبشناسی برنامههای فرهنگی ازجمله ویژگیهای اینکتاب هستند.
قرارداد ترجمه و چاپ این اثر بهواسطه رایزنی فرهنگی ایران در عراق منعقد شده و دارالحضاره لبنان وظیفه چاپ و نشر آن را بر عهده دارد.