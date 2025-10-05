En
واکنش جمعی وزرای خارجه به طرح صلح آمریکا و حماس

وزرای امور خارجه اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی،‌ قطر و مصر امروز در بیانیه‌ای مشترک از طرح رئیس‌جمهور آمریکا برای صلح در غزه و واکنش جنبش حماس به آن استقبال کرده و تایید کردند که چنین تحولاتی نمایانگر فرصتی واقعی برای دستیابی به آتش‌بسی جامع و پایدار، همچنین رسیدگی به وضعیت انسانی بحرانی است.
وزرای امور خارجه اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی،‌ قطر و مصر امروز، یکشنبه در بیانیه‌ای مشترک از اقدامات حماس در زمینه طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ غزه، آزادی تمامی اسرا-چه زنده و چه مُرده-همچنین آغاز مذاکرات فوری درباره اجرای سازوکارها در این زمینه استقبال کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این بیانیه که در وبگاه وزارت امور خارجه پاکستان منتشر شده است، مطرح شد: وزرای امور خارجه این کشورها همچنین از درخواست رئیس‌جمهور آمریکا از اسرائیل برای متوقف کردن فوری بمباران‌ها و آغاز اجرای توافق تبادل(اسرا) استقبال و از تعهد او نسبت به ایجاد صلح در این منطقه قدردانی کردند. آن‌ها همچنین تایید کردند که چنین تحولاتی نمایانگر فرصتی واقعی برای دستیابی به آتش‌بسی جامع و پایدار، همچنین رسیدگی به وضعیت انسانی بحرانی است که مردم غزه با آن مواجهند.

آن‌ها از اعلام آمادگی حماس برای واگذاری اداره غزه به یک کمیته اجرایی فلسطینی تکنوکرات‌های مستقل استقبال کردند. افزون بر این،‌ وزرای امور خارجه این کشورها بر ضرورت آغاز فوری مذاکرات برای توافق بر سر سازوکارهای اجرای این پیشنهاد و پرداختن به تمامی جنبه‌های آن تاکید کردند.

در این بیانیه مطرح شد: وزرای امور خارجه تعهد مشترک نسبت به حمایت از تلاش‌ها در راستای اجرای این پیشنهاد، کار بر روی پایان دادن فوری جنگ در غزه، دستیابی به توافقی جامع که تحویل نامحدود کمک‌های انسانی به غزه، هیچ گونه آوارگی فلسطینیان و انجام نشدن هیچ گونه اقدامی که امنیت و ایمنی غیرنظامیان را تهدید کند،‌ آزادی گروگان‌ها، بازگشت تشکیلات خودگردان فلسطین به غزه، متحد کردن غزه و کرانه باختری، رسیدن به سازوکاری امنیتی که امنیت تمامی طرفین را به گونه‌ای تضمین کند که منجر به خروج کامل نیروهای اسرائیلی شود، همچنین بازسازی غزه را اعلام کردند که مسیری برای صلح پایدار بر مبنای راهکار «۲-دولت» ایجاد می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ۹ سپتامبر و در سفر «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به کاخ سفید طرح خود برای صلح در غزه را اعلام کرد.

به گفته کارشناسان،‌ این طرح ابهامات زیادی دارد و به رژیم صهیونیستی آزادی عمل داده است که مفاد آن را بدون مواجه شدن با تنبیه نقض کند. تحلیلگران معتقدند در این طرح عامدانه تلاش شده است تاریخ، هویت و زیست فلسطینی به تدریج از نوار غزه زدوده شود.

حماس در پاسخ خود از تلاش‌های رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ و ایجاد توافق تمجید کرده، اما بر ضرورت دریافت ایضاحات و شفاف‌سازی درخصوص برخی مفاد این طرح تاکید داشته است.

جنبش مقاومت اسلامی حماس درباره پاسخ خود به طرح رئیس‌جمهور آمریکا، ضمن صدور بیانیه‌ای، اعلام کرد که با هدف توقف فوری تجاوز و جنگ نسل‌کشی علیه مردم مقاوم غزه و بر اساس مسئولیت ملی و پایبندی به اصول و حقوق و منافع عالی ملت فلسطین، مشورت‌های گسترده‌ای با نهادهای رهبری، گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی، همچنین با میانجیگران و دوستان انجام داده و پس از بررسی دقیق تصمیم خود را گرفته و پاسخ را به میانجی‌ها ارائه کرده است.

این جنبش در ادامه بیانیه خود، اعلام کرد بر مبنای چارچوب فوق الذکر و با هدف توقف جنگ و عقب‌نشینی کامل از غزه، حماس با آزادی همه زندانیان صهیونیستی ــ چه زنده و چه اجساد کشته‌شدگان ــ بر اساس فرمول تبادلی که در طرح ترامپ مطرح شده، همراه با فراهم شدن شرایط میدانی لازم برای اجرای آن موافق است و آمادگی خود را برای آغاز فوری مذاکرات از طریق واسطه‌ها به‌ منظور بررسی جزئیات این توافق تأکید کرده است.

حماس همچنین بار دیگر موافقت خود را با واگذاری اداره نوار غزه به هیاتی فلسطینی متشکل از تکنوکرات‌ها بر اساس اجماع ملی فلسطینی و با پشتوانه حمایت عربی و اسلامی یادآور شده است.

این جنبش درباره سایر بندهای طرح ترامپ که به آینده نوار غزه و حقوق اصیل ملت فلسطین مربوط می‌شود، بیان کرده که این مسائل در چارچوب یک موضع ملی جامع و بر اساس قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط بررسی خواهد شد و در این چارچوب ملی، حماس حضور خواهد داشت و با مسئولیت کامل در تصمیم‌گیری مشارکت می‌کند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
بعد ازاد سازی گروگانها باز حمله میکنند
