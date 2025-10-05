بیت‌کوین که بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار است، روز یکشنبه به بالاترین رکورد خود صعود کرد و با افزایش تقریبا ۲.۷ درصدی، به ۱۲۵ هزار و ۲۴۵ دلار و ۵۷ سنت رسید.

رکورد قیمت قبلی بیت‌کوین ۱۲۴ هزار و ۴۸۰ دلار بود که در اواسط ماه اوت تحت تاثیر مقررات دوستانه‌تر دولت آمریکا و تقاضای قوی از سوی سرمایه‌گذاران نهادی، ثبت شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، نفوذ بیت‌کوین در بازار رمزارزها در حال حاضر ۵۸.۵ درصد، اتریوم ۱۲.۹ درصد و ۲۸.۶ درصد است.

بر اساس گزارش رویترز، این ارز دیجیتال روز جمعه برای هشتمین جلسه متوالی افزایش یافته بود و با صعود اخیر سهام آمریکا و ورود سرمایه به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس بیت‌کوین، تقویت شده بود. در مقابل، دلار آمریکا روز جمعه عقب‌نشینی کرد و در برابر ارزهای اصلی ضررهای چند هفته‌ای را ثبت کرد، زیرا عدم قطعیت پیرامون تعطیلی دولت آمریکا، چشم‌انداز اقتصادی را تیره و تار کرد و انتشار داده‌های کلیدی مانند حقوق و دستمزد را که برای سنجش مسیر حرکت اقتصاد حیاتی هستند، به تاخیر انداخت.

جف کندریک، رئیس جهانی تحقیقات دارایی‌های دیجیتال بانک استاندارد چارترد می‌گوید بیت‌کوین می‌تواند در آستانه ثبت یک رکورد جدید تاریخی باشد. کندریک در یادداشتی نوشت: تصور می‌کنم بیت‌کوین اکنون آماده است و هفته آینده یک رکورد جدید تاریخی ثبت خواهد کرد و احتمالا پس از آن به زودی به پیش‌بینی من برای سه‌ ماهه سوم که قیمت ۱۳۵ هزار دلار است، خواهد رسید. او افزود: این هدف یک تا دو هفته دیرتر از زمان پیش‌بینی‌شده محقق خواهد شد.

استاندارد چارترد چندین عامل را در افزایش قیمت‌ها در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ موثر می‌بیند. این بانک اعلام کرد: ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) و خرید بیت‌کوین توسط خزانه‌داری شرکت‌ها در سه‌ ماهه سوم و چهارم، از سطح سه‌ ماهه دوم (۲۴۵ هزار بیت‌کوین) فراتر خواهد رفت و همزمان، تحولات سیاست آمریکا می‌تواند به این شتاب بیشتر بیفزاید.

بر اساس گزارش اینوستینگ، استاندارد چارترد انتظار دارد که معاملات در اوایل سه‌ ماهه چهارم متلاطم باشد، اما پیش‌بینی می‌کند که رشد قیمت جدیدی حاصل شود.

