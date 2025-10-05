En
نخستین حضور خلیل الحیه در انظار پس از ترور نافرجام

رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) برای نخستین بار پس از حمله ارتش رژیم صهیونیستی به دوحه، پایتخت قطر، مقابل دوریبن رسانه‌ها حاضر شد.
نخستین حضور خلیل الحیه در انظار پس از ترور نافرجام

خلیل الحیه، یکی از رهبران ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و رئیس تیم مذاکره‌کننده این جنبش، بامداد امروز (یکشنبه) برای نخستین بار پس از تلاش نافرجام رژیم صهیونیستی برای ترور وی در دوحه، پایتخت قطر، ظاهر شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش روسیا الیوم، در یک ویدئو که توسط یک شبکه قطری پخش شد، خلیل الحیه در مورد از دست دادن پسرش، همام الحیه، در حمله هوایی رژیم صهیونیستی سخن گفت.

الحیه در نخستین واکنش خود به تلاش برای ترور وی، شهادت پسرش، مدیر دفترش و تعدادی از همراهانشان گفت: « من بین فرزندانم و هر کودک فلسطینی در غزه که اشغالگر او را می‌کشد، تفاوتی قائل نیستم؛ اما از خداوند می‌خواهیم که خون‌شان راهی به سوی پیروزی، قدس و غزه امت باشد.»

او همچنین  از صبر و ایثارگری مقاومت غزه قدردانی کرد و گفت: برای از دست رفتن هزاران تن از مردم فلسطین، از زنان و کودکان گرفته تا سالمندان و رزمندگان، اندوهگین و همدرد و قدرشناس مردم هستیم؛ غزه امروز به‌مثابه نماینده امت اسلامی با ایثار، صبر و فداکاری بی‌نظیر خود، بار سنگین مسئله فلسطین را بر دوش می کشد.

الحیه گفت: امروز ما در سایه‌ای از درد، عزت و کرامت زندگی می‌کنیم؛ دردی که ناشی از فقدان هزاران نفر از فرزندانمان است و خداوند متعال به ما شرف داد که فرزندان، نوه‌ها و خویشاوندان‌مان هم جزو آن‌ها باشند. ما به این خانواده بزرگ در غزه تعلق داریم.

رژیم صهیونیستی در ۹ سپتامبر ۲۰۲۵، در یک حمله هوایی، ساختمان‌های مسکونی در دوحه را هدف قرار داد که در آن رهبران ارشد دفتر سیاسی حماس در حال برگزاری جلسه‌ای برای بررسی پیشنهاد آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه بودند. این حمله منجر به شهید شدن تعدادی از افراد حاضر در جلسه شد.

با این حال، مقامات ارشد حماس از این حمله جان سالم به در بردند، در حالی که ۵ تن از همراهان هیئت مذاکره‌کننده و یک عضو نیروهای امنیتی داخلی قطر شهید شدند.

بعداً، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در تماسی که همراه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از کاخ سفید برقرار کرد، از قطر به دلیل نقض حریم هوایی این کشور عذرخواهی کرد و متعهد شد که در آینده قطر را هدف قرار ندهد.

