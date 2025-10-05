En
قالیباف: اجرای کالابرگ و نهضت مسکن، آرامش پایدار است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای منظم طرح کالابرگ الکترونیک و پیگیری نهضت ساختمان مسکن، آرامش پایدار برای جامعه رقم خواهد زد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود گفت: در شرایط فعلی تلاطم‌های اقتصادی، معیشت اقشار مختلف جامعه را به چالش کشیده است؛ بار دیگر بر لزوم همت مضاعف مسئولان برای اجرای فوری طرح کالابرگ الکترونیک تاکید می‌کنم. این چندمین بار است که از این تریبون بر ضرورت و فوریت این مهم اشاره می‌شود.

وی ادامه داد: همانگونه که بیشتر نیز اعلام شده، این طرح با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابه تفاوت توسط دولت می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفتن منابع ارزی را مهار کرده و قدرت خرید خانوارها را در برابر تورم حفظ کند؛ این اقدام نه تنها پاسخ عملی به مطالبات رهبر حکیم انقلاب در دیدار با هیئت دولت است، بلکه گام اساسی در جهت عدالت محوری و کاهش فشارهای اقتصادی بر دوش ملت شریف ایران به شمار می‌رود.

رئیس مجلس بیان کرد: از سوی دیگر پیگیری بی‌وقفه قوانین برنامه هفتم توسعه برای رفع ناترازی انرژی و تامین مسکن دو اولویت حیاتی است که مجلس و دولت را ملزم به همکاری نزدیک می‌سازد؛ اجرای منظم کالابرگ به شیوه‌ای که گفته شد و پیگیری نهضت ساختمان مسکن آرامش پایدار برای جامعه رقم خواهد زد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با تبریک فرارسیدن هفته نیروی انتظامی گفت: فرارسیدن هفته نیروی انتظامی با شعار پلیس مقتدر، مشارکت همگانی و جامعه‌ای امن را گرامی می‌داریم. نیروی انتظامی به عنوان بازوی توانمند نظام اسلامی در برقراری امنیت و نظم اجتماعی همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم عزیز قرار داشته و شهدای گرانقدری در این راه تقدیم کشور و انقلاب کرده و در راه برقراری امنیت و آرامش در کشور، سربلند بوده است.

پلیس به یکی از محورهای اصلی تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد

وی ادامه داد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، نیروی انتظامی همزمان مظهر اقتدار و مهربانی در سطح جامعه است. مردم باید هم قدرت و اقتدار پلیس و هم رأفت و دلسوزی و امانت و محبت آن‌ها را احساس کنند؛ چراکه جامعه امن در سایه سرمایه اجتماعی بالا و روابط مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مفهوم پلیس جامعه محور مردم پایه که در مجموعه فراجا مورد توجه قرار گرفته است، نشانگر تلاش پلیس برای برقراری امنیت پایدار است و از برقراری امنیت تنها بر پایه اعمال قدرت فراتر می‌رود تا جایی که پلیس خود به یکی از محورهای اصلی تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل خواهد شد.

وی افزود: در این فرصت، یاد و خاطره شهدای گرانقدر فراجا که جان خویش را در راه امنیت مردم و پاسداری از ارزش‌های اسلام فدا کردند، گرامی می‌داریم و به خانواده‌های صبور و ایثارگر آنان درود می‌فرستیم. امیدوارم با همدلی ملت، حمایت مسئولان و مجاهدت کارکنان خدوم این نیرو شاهد تحقق هرچه بیشتر امنیت پایدار و آرامش در جامعه باشیم.

