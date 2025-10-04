تعطیلی مدارس نوبت صبح برخی شهرهای خوزستان

به گزارش تابناک، محمدجواد اشرفی اظهار کرد: بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای خوزستان و با توجه به وقوع آتشسوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و انتشار دود ناشی از آن در نیمه غربی استان، فعالیت مدارس ذر روز یکشنبه ۱۳ مهرماه در نوبت صبح در شهرستانهای هویزه، دشتآزادگان، حمیدیه، اهواز، باوی و کارون به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی افزود: فعالیت ادارات، دستگاههای دولتی و دانشگاهها نیز در این شهرها با دو ساعت تاخیر در ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
اشرفی بیان کرد: دستگاههای بهداشتی، امدادی و خدماترسان طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد. همچنین نحوه فعالیت بانکها مطابق با تصمیم شورای هماهنگی بانکهای استان اطلاعرسانی خواهد شد.
وی بیان کرد: از شهروندان تقاضا میشود برای حفظ سلامت خود، از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و توصیههای بهداشتی و زیستمحیطی را جدی بگیرند.