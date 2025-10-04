En
تداوم تهدید حماس برای خلع سلاح از سوی نتانیاهو

نخست‌وزیر اسرائیل گفت با «فشار قابل‌توجهی» از داخل و خارج اسرائیل برای توقف جنگ غزه مواجه بوده‌ام.
به گزارش تابناک به نقل از تلویزیون الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه در سخنانی اذعان کرد: «من با فشار قابل‌توجهی از داخل و خارج از اسرائیل برای توقف جنگ مواجه بوده‌ام.»

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ادعا کرد: «من با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و تیمش یک اقدام سیاسی را هماهنگ کردم که اوضاع را تغییر داد. به جای منزوی کردن اسرائیل، این حماس است که منزوی می‌شود.»

نتانیاهو در ادامه افزود: «من نه سربازان ربوده شده باقی‌مانده را رها کرده‌ام و نه از دستیابی به اهداف جنگی باقی‌مانده دست کشیده‌ام. همچنین، تمام سربازان ربوده شده، زنده و مرده، در حالی‌که ارتش در اعماق نوار غزه است، بازگردانده خواهند شد.»

او با طرح ادعایی در این خصوص که «حماس اکنون درگیر فشارهای نظامی و سیاسی است و پیشنهاد ما را پذیرفته»، گفت: «به تیم مذاکره‌کننده به ریاست ران درمر، وزیر امور راهبردی دستور داده‌ام تا برای بحث در مورد طرح دونالد ترامپ به مصر سفر کند.»

نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد: «در مرحله دوم، ما حماس را خلع سلاح خواهیم کرد و نوار غزه چه از طریق توافق و چه از طریق نظامی عاری از سلاح خواهد شد. ما همچنین می‌خواهیم مذاکرات را ظرف چند روز به پایان برسانیم.»

