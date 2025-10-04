به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا شامگاه شنبه در گفتوگویی با تلویزیون ۱۲ رژیم صهیونیستی اذعان کرد: «بیبی (بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی) در غزه زیادهروی کرد و اسرائیل حمایت زیادی را در سراسر جهان از دست داد. حالا من میخواهم تمام آن حمایت را دوباره به او برگردانم.»
ترامپ با اشاره به طرح ۲۰ بندی خود درخصوص صلح غزه گفت: «ما واکنشهای بسیار خوبی به طرح خود داشتهایم. همه کشورهای جهان از آن حمایت میکنند. بیبی از آن حمایت میکند. حماس راه درازی را پیموده است و آنها میخواهند این کار را انجام دهند. اکنون فقط باید جزئیات پایانی را نهاییسازی کنیم.»
در این میان، «باراک راوید» خبرنگار پایگاه خبری «آکسیوس» نیز در گزارشی اختصاصی با استناد به گفتوگویش با رئیسجمهور آمریکا نوشت: «رئیسجمهور ترامپ روز شنبه گفت که ما به توافق صلح در غزه نزدیک هستیم و تاکید کرد که برای نهایی کردن آن در چند روز آینده تلاش خواهد کرد. ترامپ همچنین به من گفت که به نتانیاهو گفته است که بیبی، این شانس تو برای پیروزی است.»
یک مقام کاخ سفید به این پایگاه خبری گفت: «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه ریاستجمهوری آمریکا در امور خاورمیانه و «جرد کوشنر» داماد دونالد ترامپ روز شنبه برای نهایی کردن جزئیات فنی آزادی اسرا و بحث در مورد توافق صلح پایدار به مصر سفر میکنند.
ارتش اسرائیل اعلام کرد که از صبح روز شنبه به وقت محلی، به «عملیات دفاعی» در غزه روی آورده و حملات هوایی خود را فراتر از آنچه برای حفاظت از نیروها لازم است، متوقف کرده است.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ روز جمعه از اسرائیل خواست تا حملات خود را متوقف کرده و برای نهایی کردن توافق با جنبش حماس وارد مذاکره شود.
«بنیامین نتانیاهو نیز تایید کرد که حمله رژیم اسرائیل را متوقف کرده است تا «برای اجرای فوری مرحله اول طرح ترامپ برای آزادی فوری همه اسرا آماده شود».
تمجید ترامپ از اردوغان در مذاکرات صلح غزه
رئیسجمهور آمریکا همچنین در گفتوگو با رسانه صهیونیستی گفت: «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه در تحت فشار قرار دادن حماس برای پیشبرد آزادی اسرا نقش بسیار مفیدی ایفا کرد.
ترامپ ضمن آنکه اردوغان را «دوست من» خواند، تاکید کرد: «اردوغان خیلی کمک کرد. او مرد سرسختی است اما دوست من است و عالی بود.»
یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «ترامپ روز جمعه، پیش از پاسخ حماس، با اردوغان صحبت کرد و از او خواست مطمئن شود که حماس نه نمیگوید.»
وی افزود: «رئیسجمهور ترامپ به اردوغان گفت من کارهای زیادی برای تو انجام دادم و حالا به تو نیاز دارم که این کار را انجام بدهی!»
خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از یک مسئول جنبش حماس اعلام کرده بود مصر میزبان یک کنفرانس فلسطینی درباره آینده غزه خواهد بود.
این رهبر حماس گفته بود: «حماس به میانجیگران اطلاع داده است که آماده است بلافاصله پس از دستیابی به توافق با اسرائیل برای آمادهسازی شرایط، اجرای تبادل را آغاز کند.»