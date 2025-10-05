En
زردچوبه را تنها مصرف نکنید

در واقع، ترکیب زردچوبه با برخی مکمل‌ها و مواد غذایی خاص می‌تواند جذب کورکومین، ترکیب فعال آن را تا چندین برابر افزایش دهد و آن را به یک سلاح واقعی برای مقابله با بیماری‌های مزمن تبدیل کند.
زردچوبه را تنها مصرف نکنید

زردچوبه به خاطر خواص آنتی ‌اکسیدانی و ضدالتهابی‌ شناخته شده، که به کاهش خطر بسیاری از بیماری ‌های مزمن التهابی کمک می ‌کند. مصرف آن همراه با مکمل ‌های دیگر می ‌تواند باعث افزایش جذب و ارائه فواید سلامتی بیشتر شود.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ پیش از هر چیز باید بگوئیم در مصرف زردچوبه به هیچ عنوان زیاده روی نداشته  باشید و میزان مناسب مصرف آن را از پزشک خود جویا شوید. مخصوصا اگر داروی خاصی مصرف می کنید، مشکل معده دارید یا باردار هستید؛ قطعا با پزشک متخصص خود در رابطه با مصرف زردچوبه مشورت کنید. 

برداشت گیاه زردچوبه/ زردچوبه فقط یک ادویه نیست؛ یک داروی طبیعی قدرتمند است که قرن‌ها در طب سنتی برای کاهش التهاب و تقویت سیستم ایمنی استفاده شده.

فلفل سیاه

مصرف زردچوبه با فلفل سیاه توانایی بدن برای جذب کورکومین (ترکیب فعال موجود در زردچوبه) را افزایش می ‌دهد و از سلامت بدن از طریق موارد زیر حمایت می ‌کند:

بهبود سندرم متابولیک، مجموعه ‌ای از شرایط که خطر ابتلا به دیابت نوع 2، سکته و بیماری ‌های قلبی ‌عروقی را افزایش می ‌دهد

کاهش درد و التهاب مرتبط با آرتروز با اثربخشی مشابه داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی(NSAIDs)

ارائه خواص ضدسرطانی از طریق اثرات ضدالتهابی و آنتی ‌اکسیدانی

ارائه فواید شناختی و محافظت در برابر بیماری آلزایمر

سرکه سیب

اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، ترکیب زردچوبه و سرکه سیب ممکن است از طریق موارد زیر به سلامت بدن کمک کند:

بهبود سلامت متابولیک و بهبود سطح تری ‌گلیسرید و کلسترول

بهبود کنترل قند خون، به ویژه در افراد مبتلا به دیابت

کاهش التهاب، به‌ویژه به واسطه کورکومین

روغن ماهی

مصرف زردچوبه با روغن ماهی می‌تواند جذب کورکومین را افزایش دهد، چرا که کورکومین در چربی حل می‌ شود یا به اصطلاح «چربی ‌دوست» است.

این ترکیب می ‌تواند از طریق موارد زیر به سلامت شما کمک کند:

بهبود کنترل قند خون، به ویژه سطح قند خون بعد از وعده‌ های غذایی، زمانی که قبل از غذا مصرف شود

بهبود سلامت قلب از طریق افزایش لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL) یا همان کلسترول «خوب»، کاهش ضربان قلب، و حمایت از کاهش وزن

حمایت از سلامت مغز، چرا که هر یک از این مکمل‌ ها به صورت جداگانه به بهبود عملکرد شناختی کمک می ‌کنند

زنجبیل

ترکیب زردچوبه و زنجبیل می ‌تواند فواید مختلفی ارائه دهد، از جمله:

محافظت در برابر استرس اکسیداتیو، چرا که زردچوبه و زنجبیل هر دو آنتی ‌اکسیدان هستند

کمک به پیشگیری از سرطان از طریق کاهش تغییرات سلولی مرتبط با برخی ترکیبات شیمیایی سرطان ‌زا

بهبود سلامت کلیه از طریق کاهش التهاب

حمایت از کاهش وزن از طریق تنظیم تولید چربی و کربوهیدرات در سطح سلولی

بهبود سلامت قلب از طریق کاهش شدت بیماری قلبی، کاهش التهاب و کاهش میزان چربی‌های ناسالم در خون

منیزیم

زردچوبه و منیزیم به صورت ترکیبی در بهبود سلامت بدن از طریق موارد زیر نقش دارند:

بهبود عملکرد شناختی از طریق ارتقای سلامت مغز، کاهش التهاب و محافظت در برابر بیماری ‌های عصبی مانند آلزایمر

بهبود سلامت قلب از طریق کاهش التهاب، بهبود گردش خون و حمایت از عملکرد قلبی‌ عروقی

بهبود شل شدن عضلات و کمک به بازیابی بهتر عضلات

کاهش التهاب و حمایت از سلامت بافت ‌های مفصلی

حمایت از گوارش و سلامت روده از طریق کاهش التهاب و حمایت از حرکت غذا در دستگاه گوارش
 

