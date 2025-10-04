En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ویتکاف و داماد ترامپ به مصر می‌روند

رسانه های آمریکایی اعلام کردند که استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ در پی موافقت مشروط حماس با طرح صلح غزه، برای مذاکره به منظور آزادی اسرا در غزه به مصر سفر می کنند.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۴۳
| |
330 بازدید
ویتکاف و داماد ترامپ به مصر می‌روند

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری سی ان ان آمریکا روز شنبه به وقت محلی به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد: استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، فردا یکشنبه برای مذاکره در مورد جزئیات آزادی اسرای مورد توافق حماس و سایر جنبه‌های طرح صلح به مصر سفر خواهند کرد.

سی ان ان افزود: در حالی که حماس اعلام کرد آماده آزادی اسرای باقی مانده است، از تایید سایر عناصر طرح ۲۰ ماده‌ای خودداری کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طرح ۲۰ بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد.با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

به گزارش کانال تلگرامی حماس، این جنبش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این پاسخ پس از مشورت‌ های گسترده داخلی و با گروه‌های فلسطینی و واسطه‌های منطقه‌ای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بندهای طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.

در این بیانیه، حماس با اشاره به مسئولیت ملی خود و ضرورت توقف فوری تجاوز و جنگ نسل‌کشی [رژیم اسرائیل] علیه مردم مقاوم غزه افزود که پس از مشورت‌های عمیق در نهادهای رهبری خود، رایزنی با گروه‌های فلسطینی و گفت‌وگو با واسطه‌ها و دوستان منطقه‌ای، به موضعی مسئولانه در قبال طرح ترامپ دست یافته است.

رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت: «بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگان‌ها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم! در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلحی است که مدت‌هاست در خاورمیانه به دنبال آن هستیم.»

نوار غزه حدود دو سال جنگ را پشت سر گذاشته که به عنوان طولانی‌ترین نسل‌کشی معاصر توصیف می‌شود؛ جنگی که با هدف فرسایش، گرسنگی دادن و تخلیه جمعیتی آغاز شد، اما به جای در هم شکستن مردم، اراده‌ آنها را در کوره‌ای از آتش سخت‌تر و مقاومت آنان را ریشه‌دارتر کرد و در برابر شدیدترین اشکال خشونت سازمان‌یافته و نسل‌کشی مدرن ایستادگی می‌کنند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین تعداد شهدای فلسطینی از آغاز حملات گسترده اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نزدیک به ۶۶ هزار و ۱۴۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۸ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده است. براساس این گزارش، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون، شمار شهدای ثبت‌شده در نوار غزه به ۱۳ هزار و ۲۸۰ و تعداد مجروحان به ۵۶ هزار و ۶۷۵ نفر رسیده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ویتکاف جرد کوشنر داماد ترامپ مصر حماس اسرائیل اسرای اسرائیلی خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هیات حماس امشب به قاهره می‌رود
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
واکنش گوترش از پاسخ حماس به طرح ترامپ
بیانیه مصر و قطر درباره پاسخ حماس
نتانیاهو تسلیم شد!
مذاکرات نهایی درباره غزه آغاز می‌شود
نتانیاهو طرح ترامپ را سوزاند
بیانیه حماس در صفحه شخصی ترامپ
واکنش ترامپ به پاسخ حماس به طرح صلح غزه
اتحادیه اروپا به حماس: سلاح را زمین بگذار!
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
مرگ یکی از اسرای صهیونیستی در غزه
طرح جدید آمریکا برای آتش‌بس در غزه
«حماس جای اسرای اسرائیلی را تغییر داده است»
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abP
tabnak.ir/005abP