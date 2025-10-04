رسانه های آمریکایی اعلام کردند که استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ در پی موافقت مشروط حماس با طرح صلح غزه، برای مذاکره به منظور آزادی اسرا در غزه به مصر سفر می کنند.

به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری سی ان ان آمریکا روز شنبه به وقت محلی به نقل از دو مقام آمریکایی اعلام کرد: استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، فردا یکشنبه برای مذاکره در مورد جزئیات آزادی اسرای مورد توافق حماس و سایر جنبه‌های طرح صلح به مصر سفر خواهند کرد.

سی ان ان افزود: در حالی که حماس اعلام کرد آماده آزادی اسرای باقی مانده است، از تایید سایر عناصر طرح ۲۰ ماده‌ای خودداری کرد.

رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از طرح ۲۰ بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد.با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهادهای حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقادهای جدی نسبت به این طرح دارند.

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

به گزارش کانال تلگرامی حماس، این جنبش با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این پاسخ پس از مشورت‌ های گسترده داخلی و با گروه‌های فلسطینی و واسطه‌های منطقه‌ای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بندهای طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.

در این بیانیه، حماس با اشاره به مسئولیت ملی خود و ضرورت توقف فوری تجاوز و جنگ نسل‌کشی [رژیم اسرائیل] علیه مردم مقاوم غزه افزود که پس از مشورت‌های عمیق در نهادهای رهبری خود، رایزنی با گروه‌های فلسطینی و گفت‌وگو با واسطه‌ها و دوستان منطقه‌ای، به موضعی مسئولانه در قبال طرح ترامپ دست یافته است.

رئیس جمهوری آمریکا نیز گفت: «بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگان‌ها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم! در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلحی است که مدت‌هاست در خاورمیانه به دنبال آن هستیم.»

نوار غزه حدود دو سال جنگ را پشت سر گذاشته که به عنوان طولانی‌ترین نسل‌کشی معاصر توصیف می‌شود؛ جنگی که با هدف فرسایش، گرسنگی دادن و تخلیه جمعیتی آغاز شد، اما به جای در هم شکستن مردم، اراده‌ آنها را در کوره‌ای از آتش سخت‌تر و مقاومت آنان را ریشه‌دارتر کرد و در برابر شدیدترین اشکال خشونت سازمان‌یافته و نسل‌کشی مدرن ایستادگی می‌کنند.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین تعداد شهدای فلسطینی از آغاز حملات گسترده اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون نزدیک به ۶۶ هزار و ۱۴۸ نفر و تعداد مجروحان به ۱۶۸ هزار و ۷۱۶ نفر رسیده است. براساس این گزارش، از تاریخ ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) تاکنون، شمار شهدای ثبت‌شده در نوار غزه به ۱۳ هزار و ۲۸۰ و تعداد مجروحان به ۵۶ هزار و ۶۷۵ نفر رسیده است.