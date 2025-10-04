در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان که به میزبانی هند برگزاری می‌شود، کاروان ایران عصر روز شنبه یک طلای درخشان دیگر به دست آورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ماده پرتاب وزنه کلاس F57، یاسین خسروی ملی‌پوش پرافتخار کشورمان با نمایشی مقتدرانه برابر ۹ حریف از کشور‌های ازبکستان، هند (۳ نماینده)، فنلاند، عربستان، برزیل، روسیه و آذربایجان به میدان رفت و بار دیگر ثابت کرد که در این رشته فاصله زیادی با رقبا دارد.

خسروی که پیش‌تر در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس مدال طلا گرفته و در رقابت‌های جهانی فرانسه و ژاپن نیز قهرمان شده بود، در هند نیز با شش پرتاب پی‌درپی (۱۵.۱۸، ۱۵.۷۹، ۱۵.۶۵، ۱۵.۸۱، ۱۵.۹۴ و ۱۶.۶۰ متر) رکورد جهانی خود را ارتقا داد. بهترین پرتاب او یعنی ۱۶.۶۰ متر نه‌تنها مدال طلا را قطعی کرد بلکه رکورد پیشینش را هم ۵۹ سانتی‌متر بهبود بخشید.

جالب اینکه اختلاف خسروی با نفر دوم مسابقه که از برزیل بود، به ۱.۷۸ متر رسید و در عین حال هر شش پرتاب او از تمام پرتاب‌های دیگر رقبا بهتر بود؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد این ملی‌پوش ایرانی در سطحی بالاتر از حریفان جهانی‌اش قرار گرفته است.

با این مدال، مجموع مدال‌های کاروان ایران در هند به عدد ۱۳ رسید: ۷ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز.

مدال‌آوران ایران تاکنون عبارتند از:

طلا: یاسین خسروی، علی بازیار، سیدعلی‌اصغر جوانمردی، حسن باجولوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز

نقره: مهدی اولاد و هاجر صفرزاده

برنز: عرفان بندری، امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی