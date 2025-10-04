En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هفتمین طلای ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی

در ادامه رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان که به میزبانی هند برگزاری می‌شود، کاروان ایران عصر روز شنبه یک طلای درخشان دیگر به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۳۶
| |
2 بازدید
هفتمین طلای ایران در رقابت‌های پارادوومیدانی

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در ماده پرتاب وزنه کلاس F57، یاسین خسروی ملی‌پوش پرافتخار کشورمان با نمایشی مقتدرانه برابر ۹ حریف از کشور‌های ازبکستان، هند (۳ نماینده)، فنلاند، عربستان، برزیل، روسیه و آذربایجان به میدان رفت و بار دیگر ثابت کرد که در این رشته فاصله زیادی با رقبا دارد.

خسروی که پیش‌تر در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس مدال طلا گرفته و در رقابت‌های جهانی فرانسه و ژاپن نیز قهرمان شده بود، در هند نیز با شش پرتاب پی‌درپی (۱۵.۱۸، ۱۵.۷۹، ۱۵.۶۵، ۱۵.۸۱، ۱۵.۹۴ و ۱۶.۶۰ متر) رکورد جهانی خود را ارتقا داد. بهترین پرتاب او یعنی ۱۶.۶۰ متر نه‌تنها مدال طلا را قطعی کرد بلکه رکورد پیشینش را هم ۵۹ سانتی‌متر بهبود بخشید.

جالب اینکه اختلاف خسروی با نفر دوم مسابقه که از برزیل بود، به ۱.۷۸ متر رسید و در عین حال هر شش پرتاب او از تمام پرتاب‌های دیگر رقبا بهتر بود؛ آماری که به‌خوبی نشان می‌دهد این ملی‌پوش ایرانی در سطحی بالاتر از حریفان جهانی‌اش قرار گرفته است.

با این مدال، مجموع مدال‌های کاروان ایران در هند به عدد ۱۳ رسید: ۷ طلا، ۲ نقره و ۴ برنز.

مدال‌آوران ایران تاکنون عبارتند از:

طلا: یاسین خسروی، علی بازیار، سیدعلی‌اصغر جوانمردی، حسن باجولوند، امیرحسین علیپور، الهام صالحی و سعید افروز

نقره: مهدی اولاد و هاجر صفرزاده

برنز: عرفان بندری، امان‌الله پاپی، الهام صالحی و زینب مرادی

اشتراک گذاری
برچسب ها
هند پارادوومیدانی ورزش معلولین ایران قهرمانی جهان مدال طلا
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abI
tabnak.ir/005abI