En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش تیکدری به فحاشی پرسپولیسی‌ها؛ شرمنده‌ام مادر

مهدی تیکدری که برای تیم گل‌گهر، گل زد با انتشار متنی احساسی و غم‌انگیز به فحاشی تعدادی از هواداران پرسپولیس واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۲۱
| |
516 بازدید
|
۲

واکنش تیکدری به فحاشی پرسپولیسی‌ها؛ شرمنده‌ام مادر

بازیکن گل‌گهر سیرجان که از فحاشی به مادرش بسیار ناراحت است، نوشت: «می‌خواستم همان‌جا فوتبال و زندگی‌ام تمام شود.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‎های پرسپولیس و گل‌گهر در هفته ششم مسابقات لیگ‌برتر با تساوی یک بر یک به اتمام رسید. زننده تک گل میهمان در این دیدار، مهدی تیکدری بود.

او بعد از گلزنی در این دیدار و شادی گلی که انجام داد، توسط تعدادی از هواداران پرسپولیس مورد فحاشی قرار گرفت. تیکدری هم امروز در صفحه شخصی‌اش با انتشار متنی احساسی، به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت:«شرمنده‌ام مادر...»

این درحالی است که گلزن گل‌گهر مقابل پرسپولیس، پس از این بازی هم در جمع خبرنگاران گفت: «به هواداران پرسپولیس می‌گویم بازیکنی که جلوی شما گل می‌زند، شایسته فحش خوردن نیست. مادرم سال‌هاست که فوت کرده. پشت تیم خودتان بایستید؛ ان‌شاءالله روزهای خوبی رقم می‌خورد.»

واکنش تیکدری به فحاشی پرسپولیسی‌ها؛ شرمنده‌ام مادر

در واقع تیکدری یکی از چهره‌های ویژه این دیدار بود. علاوه بر گلزنی، او می‌توانست تیمش را صاحب یک ضربه پنالتی هم بکند. حداقل باشگاه گل‌گهر چنین نظری دارد. این باشگاه پس از اتمام بازی، با انتشار ویدیویی نوشت: «در حالی‌که داور مسابقه بدون استفاده از اتاق VAR دستور به ادامه بازی داد، تصاویر موجود به‌وضوح نشان می‌دهد مدافع پرسپولیس پیش از تکل، با استفاده از دست خود مانع از عبور تیکدری و ادامه حرکت او به سمت دروازه می‌شود؛ حرکتی که مصداق جلوگیری غیرقانونی از فرصت مسلم گلزنی است. اکنون این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که آیا چنین صحنه حساس و تعیین‌کننده‌ای که می‌توانست نتیجه بازی را تغییر دهد، نباید توسط VAR مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفت؟»

اشتراک گذاری
برچسب ها
مهدی تیکدری پرسپولیس مادر گل گهر
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هاشمیان: بازی‌های آینده محکوم به برد هستیم
رسول خطیبی، پسرش را به زمین فرستاد!
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
ادعای بزرگ توافق مدیرعامل استقلال با فاتح تریم
یک اتفاق تکراری در پرسپولیس؛ بازهم مساوی و بازهم علیپور/ هاشمیان مقابل گل‌گهر هم به دردسر افتاد
پرسپولیسی ها به تعطیلات رفتند
پول‌های مفت ملت: 20 میلیون دلار برای جذب بازیکن پرسپولیس
پیام کنعانی زادگان مصدوم به هم تیمی‌ها!
خلاصه بازی پرسپولیس 1 - گل‌گهر سیرجان 1
کری خوانی سیدجلال حسینی برای بیرانوند با عدد «9»
فقرِ گل، گلزن، بازیساز و همه‌چیز/ ۶ گل در ۸ دیدار؛ فوتبال‌مان را با کجا مقایسه کنیم؟
قدرت در سایه حامی «رضا درویش» کیست؟/ ستون سیاست وسط بنای پرسپولیس
۴ دختر پرسپولیسی در تمرین تیم ملی
حمایت قاطع کریم باقری از وحید هاشمیان
قاب پربازدید ارسطوی سریال پایتخت و مادرش
تراکتور ۲۰درصد از قرارداد بازیکن اخراجی‌اش کسر کرد!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Poland
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
5
پاسخ
تعطیل کنید بره این مسخره بازیو
اهورا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
4
پاسخ
اخلاق نیست
خدا لعنت کته فحاش رو
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005ab3
tabnak.ir/005ab3