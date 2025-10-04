مهدی تیکدری که برای تیم گل‌گهر، گل زد با انتشار متنی احساسی و غم‌انگیز به فحاشی تعدادی از هواداران پرسپولیس واکنش نشان داد.

بازیکن گل‌گهر سیرجان که از فحاشی به مادرش بسیار ناراحت است، نوشت: «می‌خواستم همان‌جا فوتبال و زندگی‌ام تمام شود.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‎های پرسپولیس و گل‌گهر در هفته ششم مسابقات لیگ‌برتر با تساوی یک بر یک به اتمام رسید. زننده تک گل میهمان در این دیدار، مهدی تیکدری بود.

او بعد از گلزنی در این دیدار و شادی گلی که انجام داد، توسط تعدادی از هواداران پرسپولیس مورد فحاشی قرار گرفت. تیکدری هم امروز در صفحه شخصی‌اش با انتشار متنی احساسی، به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت:«شرمنده‌ام مادر...»

این درحالی است که گلزن گل‌گهر مقابل پرسپولیس، پس از این بازی هم در جمع خبرنگاران گفت: «به هواداران پرسپولیس می‌گویم بازیکنی که جلوی شما گل می‌زند، شایسته فحش خوردن نیست. مادرم سال‌هاست که فوت کرده. پشت تیم خودتان بایستید؛ ان‌شاءالله روزهای خوبی رقم می‌خورد.»

در واقع تیکدری یکی از چهره‌های ویژه این دیدار بود. علاوه بر گلزنی، او می‌توانست تیمش را صاحب یک ضربه پنالتی هم بکند. حداقل باشگاه گل‌گهر چنین نظری دارد. این باشگاه پس از اتمام بازی، با انتشار ویدیویی نوشت: «در حالی‌که داور مسابقه بدون استفاده از اتاق VAR دستور به ادامه بازی داد، تصاویر موجود به‌وضوح نشان می‌دهد مدافع پرسپولیس پیش از تکل، با استفاده از دست خود مانع از عبور تیکدری و ادامه حرکت او به سمت دروازه می‌شود؛ حرکتی که مصداق جلوگیری غیرقانونی از فرصت مسلم گلزنی است. اکنون این پرسش به‌درستی مطرح می‌شود که آیا چنین صحنه حساس و تعیین‌کننده‌ای که می‌توانست نتیجه بازی را تغییر دهد، نباید توسط VAR مورد بررسی دقیق‌تری قرار می‌گرفت؟»