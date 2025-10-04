En
استقلال و تکرار الگوی ناکامی؛ نکونام، ساپینتو و دیگران

استقلال در صورتی که بخواهد الگوی فصل گذشته را تکرار کند، باید با سودای قهرمانی در این فصل هم خداحافظی کرده و تبدیل به تیمی شود که برای رتبه‌های میانه جدول می‌جنگد.
استقلال و تکرار الگوی ناکامی؛ نکونام، ساپینتو و دیگران

استقلال در شروع این فصل نتایج ناامید کننده‌ای را با ریکاردو ساپینتو کسب کرده، اما تجربه فصل گذشته به خوبی نشان می‌دهد که به شدت از عدم ثبات ضربه خورده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر و مسابقات آسیایی برای استقلال تهران با نتایج امیدوارکننده‌ای آغاز نشد. استقلال که در نخستین بازی خودش توانسته بود تراکتور، مدافع عنوان قهرمانی را در لیگ برتر مغلوب کند، پس از این مسابقه نتوانست نتایج خوبی به دست بیاورد و با ناکامی در چهار مسابقه لیگ و دو بازی آسیایی در شرایط سختی قرار دارد.

تجربه نشان داده کسب چنین نتایجی خیلی زود هواداران اردوی آبی را به منتقدان جدی کادر فنی تبدیل کرده و سریال تغییرات مکرر کادر فنی را آغاز می‌کند. فصل گذشته برکناری زودهنگام جواد نکونام و فصل جدید صحبت از برکناری ریکاردو ساپینتو همان چیزی است که به شکل قطعی استقلال را از جمع مدعیان خارج می‌کند.

هواداران استقلال در فصل گذشته نسبت به ادامه حضور نکونام بدبین و ناامید بودند، اما برکناری سرمربی آبی‌پوشان و آمدن موسیمانه، سهراب بختیاری‌زاده، بوژوویچ و مجتبی جباری و تزلزل نیمکت موجب کسب نتایج ضعیف در رقابت‌های لیگ و حتی دو رقمی شدن رتبه استقلال در بسیاری از هفته‌های فصل گذشته شد.

آنچه مسلم است در آغاز فصل جدید نیز شرایط استقلال مشابه فصل گذشته به نظر می‌رسد. برکناری ساپینتو و تغییر کادر فنی علامت سؤال‌های تازه‌ای را ایجاد خواهد کرد؟ چه گزینه‌ای برای جانشینی مربی پرتغالی وجود دارد، داخلی یا خارجی؟ و کدام سرمربی جدید در این مقطع از فصل می‌تواند وعده موفقیت و بازگشت به کورس قهرمانی بدهد یا مسئولیت نتایج تیم را بپذیرد؟

استقلال و تکرار الگوی ناکامی؛ نکونام، ساپینتو و دیگران

هر مربی جدید حداقل برای اجرای برنامه‌های خودش تا نیم فصل زمان می‌خواهد و اگر چنین تغییری هم نتیجه بخش نباشد، در پایان نیم فصل گزینه بعدی و تا پایان فصل احتمالاً باز هم تغییرات متعددی که یک فصل دیگر را از استقلال می‌گیرد.

آنچه مسلم است بی ثباتی بزرگ‌ترین مشکل استقلال در سال‌های اخیر بوده، تیمی که با تثبیت جایگاه و حمایت قاطع از فرهاد مجیدی به عنوان قهرمانی لیگ رسید، با تثبیت جایگاه جواد نکونام نایب قهرمان لیگ شد، اما در یک فصل پرتغییر و بی‌ثبات بدترین نتایج تاریخ خودش را کسب کرد.

باید دید انتخاب استقلالی‌ها برای سرنوشت فصل جاری چه خواهد بود؟ ثبات و فرصت دادن به کادر فنی تا حصول نتیجه مناسب یا آغاز تغییرات بی پایانی که می‌تواند کابوس فصل گذشته را تکرار کند؟

استقلال ریکاردو ساپینتو جواد نکونام مجتبی جباری فرهاد مجیدی
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
