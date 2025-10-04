En
کری‌خوانی چادرملویی‌ها برای استقلال با اعداد ۶ و ۷

باشگاه چادرملو در آستانه دیدار با استقلال، با انتشار پوستری با اعداد ۶ و ۷ برای آبی‌ها کری خوانی کرد.
به گزارش تابناک؛ تیم رسانه باشگاه چادرملو با استفاده از اعداد ۷ و ۹ (که وارونه ۶) است به استقلال کنایه زد.

 

کری‌خوانی چادرملویی‌ها برای استقلال با اعداد ۶ و ۷

نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
4
پاسخ
تیمی که سابقش از قهرمانی های استقلال توی آسیا کمتره نباید اینقدر خودش رو تحقیر کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
واقعا فوتبال ایران هم مثل بیشتر چیزها ضعیف شده
