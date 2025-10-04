به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ تیم ملی فوتبال ایران در فیفادی پیش‌رو دو دیدار تدارکاتی برابر روسیه و تانزانیا برگزار خواهد کرد. دیدار با روسیه ۱۸ مهر در شهر ولگوگراد این کشور برگزار می‌شود و شاگردان امیر قلعه‌نویی ۲۲ مهر در امارات به مصاف تانزانیا می‌روند.

همانطور که از قبل اعلام شده بود قرار است یک دستیار خارجی به کادرفنی تیم ملی اضافه شود. سالواتوره فوتی، مربی ایتالیایی است که فدراسیون فوتبال با او مذاکراتی انجام داده و قرار شده برای بازی برابر تانزانیا به امارات بیاید و مذاکرات نهایی را انجام دهد.

فوتی ۳۷ ساله که سابقه حضور در کادرفنی ژوزه مورینیو در تیم‌های رُم ایتالیا و فنرباغچه ترکیه را دارد، دارای سوابق کاری زیر است:

* دستیار فنی زیر نظر مارکو جامپائولو به عنوان تکنیکال و کمک مربی تمرینی به همراه تمرکز بر آنالیز تاکتیکی و آماده‌سازی تیم.

سمپدوریا (۲۰۱۹ - ۲۰۱۶)

میلان (۲۰۱۹)

تورینو (۲۰۲۰)

* دستیار اول زیر نظر ژوزه مورینیو

رم (۲۰۲۴ - ۲۰۲۱)

فوتی در چند دیدار از بازی‌های اروپایی و سری A که مورینیو محروم بود، به عنوان سرمربی موقت روی نیمکت رم نشست.