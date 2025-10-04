جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) پاسخ رسمی خود را درباره طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برای غزه، به کشورهای میانجی تحویل داده است.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، کاخ سفید پس از دیدار «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر اسرائیل و «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از طرح رئیسجمهور ایالات متحده برای پایان جنگ غزه رونمایی کرد.
در این طرح تاکید شده است: «اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه نخواهد کرد.»
کاخ سفید با انتشار بیانیهای در راستای این طرح اعلام کرد: «غزه یک منطقه عاری از افراطگرایی و ترور خواهد بود که تهدیدی برای همسایگان خود ایجاد نمیکند. علاوه بر این، ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش عمومی این توافق توسط اسرائیل، همه اسرا، زنده و مرده، بازگردانده خواهند شد.»
در ادامه این طرح آمده است: «پس از آزادی همه اسرا، اسرائیل ۲۵۰ زندانی محکوم به حبس ابد به علاوه ۱۷۰۰ غزهای را که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شدهاند، آزاد خواهد کرد.»
کاخ سفید تاکید کرد: «ایالات متحده گفتوگویی بین اسرائیل و فلسطینیها برقرار خواهد کرد تا در مورد افق سیاسی برای همزیستی مسالمتآمیز و مرفه به توافق برسند.»
طبق گفته کاخ سفید و طرح دونالد ترامپ، اگر هر ۲ طرف با این پیشنهاد موافقت کنند، جنگ بلافاصله پایان خواهد یافت.
تهدید ترامپ
پس از آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا ساعت ۶ عصر روز یک شنبه به وقت واشنگتن به جنبش حماس مهلت داد تا با طرح وی برای آتش بس در غزه موافقت کنند.
وی مدعی شد که طرح وی میتواند جان عناصر باقیمانده از حماس را حفظ کند.
ترامپ مدعی شد که اگر رسیدن به این توافق به عنوان آخرین فرصت امکان پذیر نشود، جهنمی علیه حماس به پا خواهد شد که هیچ کس مانند آن را پیش از این ندیده است.
پاسخ حماس به طرح ترامپ
به بیان دیگر، این منبع آگاه تأیید کرد که حماس تصمیم خود را در رابطه با طرح ۲۰ بندی ارائهشده از سوی ترامپ پیرامون وضعیت غزه در اختیار واسطهها قرار داده است.
حماس از برخی تلاشها استقبال کرده، اما درخواست توضیح و اصلاح چند بند مبهم (مانند عقبنشینی اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس) را مطرح نمودهاست.
بنا بر گزارشهای بدست آمده، جنبش حماس پس از رایزنی با رهبری خود، گروههای فلسطینی و میانجیگران، پاسخ زیر را ارائه داد:
قدردانی از تلاشهای عربی، اسلامی، بینالمللی و همچنین ترامپ برای پایان جنگ، فراهم کردن ورود کمکها، رد اشغالگری و جلوگیری از آوارگی.
موافقت با آزادی همه اسیران اسرائیلی (زنده و کشتهشده) بر اساس فرمول مبادلهی ترامپ، بهمحض فراهم شدن شرایط میدانی و آمادگی برای آغاز فوری مذاکرات.
موافقت با واگذاری اداره غزه به یک نهاد تکنوکرات فلسطینی، بر اساس اجماع ملی و با حمایت عربی-اسلامی.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین خاطرنشان کرد: سایر مسائل مندرج در طرح ترامپ (مانند آینده غزه و حقوق فلسطینیان) نیازمند موضعی ملی گستردهتر و چارچوب حقوقی بینالمللی است.
استقبال ترامپ از پاسخ حماس
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» به بیانیه حماس درباره طرح صلح وی درباره آتش بس در غزه واکنش نشان داد و این بیانیه را منتشر کرد.
وی در نخستین اظهار نظر به پاسخ حماس گفت: ما هماکنون در حال بحث بر سر جزئیاتی هستیم که کار بر روی آنها لازم است.
ترامپ به رژیم صهیونیستی هشدار داد: اسرائیل باید فوراً بمباران غزه را متوقف کند تا بتوانیم اسیران اسرائیلی را با ایمنی و سرعت خارج کنیم.
رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: مسئله صرفاً به غزه مربوط نمیشود، بلکه به صلح دیرینه در خاورمیانه نیز مرتبط است.
ترامپ اعلام کرد: مایلم از کشورهایی که در موضوع غزه کمک کردند، از جمله قطر، ترکیه، عربستان، مصر، اردن و دیگران تشکر کنم.
وی افزود: امروز یک روز بزرگ است و خواهیم دید که کارها چگونه پیش خواهد رفت.
ترامپ تأکید کرد: من مشتاقانه منتظر بازگشت اسیران اسرائیلی به نزد خانوادههایشان هستم.
وی همچنین تصریح کرد: امروز، روزی بسیار خاص و شاید از بسیاری جهات بیسابقه است.
ترامپ اعلام کرد: از کشورهای بزرگی که در خصوص غزه کمک کردند، تشکر میکنم و ما حمایتهای زیادی را دریافت کردیم.
وی افزود: همه در تمایل برای پایان دادن به جنگ و دیدن صلح در خاورمیانه متحد بودند و ما بسیار به تحقق این امر نزدیک هستیم.
دفتر نتانیاهو:برای اجرای فوری مرحله نخست طرح ترامپ آماده میشویم
در این راستا، دفتر نتانیاهو مدعی شد که اسرائیل خود را برای اجرای فوری مرحله نخست طرح ترامپ در راستای آزاد سازی اسرا آماده میکند.
دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اضافه کرد که به همکاری با ترامپ و تیم وی با هدف پایان دادن به جنگ غزه بر اساس مبانی مورد نظر تل آویو ادامه میدهد.
لازم به ذکر است که به دنبال اعلام موضع رسمی جنبش حماس مبنی بر پذیرش اصول کلی طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، موجی از واکنشهای مثبت از سوی طرفهای منطقهای و بینالمللی ایجاد شد. در مقابل، اخباری از غافلگیری و اختلاف در محافل رژیم صهیونیستی مخابره شده است.
پیشتر پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام صهیونیست نوشت که نتانیاهو از پاسخ ترامپ غافلگیر شده است.
وی اضافه کرد که نتانیاهو در رایزنیهای پیش از اعلام موضع ترامپ، پاسخ حماس به طرح را به منزله پاسخ منفی این جنبش به طرح تلقی کرده بود.
یک مقام صهیونیست نیز در این باره به آکسیوس گفت: نتانیاهو بر ضرورت هماهنگی با آمریکاییها تأکید کرده تا اطمینان حاصل شود که این تصور که حماس به طرح پاسخ مثبت داده، تثبیت نشود.
ادعای صهیونیستها: روند اشغال شهر غزه متوقف شد
منابع رسانهای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که محافل سیاسی این رژیم به ارتش دستور دادهاند حملات خود را در نوار غزه کاهش داده و فقط در حالت آماده باش قرار بگیرند.
بر اساس این ادعا، محافل سیاسی رژیم صهیونیستی خطاب به ارتش این رژیم اعلام کرده که روند اشغال شهر غزه متوقف شده و عملیات نظامی در پایانترین حد خود قرار بگیرد.
منابع مذکور اضافه کردند که رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به نظامیان اشغالگر دستور داده که آماده اجرای مرحله نخست طرح ترامپ شوند.
ایستگاه اول مذاکرات آتشبس غزه مشخص شد
تلویزیون اسرائیل خبر داد که نخستین مرحله از مذاکرات قرار است فردا با میانجیگری مصر برگزار شود.
برخی منابع میگویند که شهر العریش در شمال مصر میزبان مذاکرات آتشبس خواهد بود.
طبق گزارشها ویتکاف، نمایندۀ ویژۀ آمریکا در امور غرب آسیا هم بهزودی به منطقه سفر خواهد کرد تا در روند گفتوگوها میان تلآویو و حماس شرکت کند
جزئیات طرح ترامپ
بندهای ۲۰ گانه طرح ترامپ بر اساس ادبیات خاص دونالد ترامپ و نتانیاهو شامل موارد زیر است:
۱- غزه منطقهای عاری از افراطگرایی و تروریسم (گروههای مقاومت) شده و تهدیدی برای همسایگان (شهرکنشینان صهیونیستنشین) ود نخواهد بود.
۲- منطقه غزه به نفع ساکنان غزه بازسازی خواهد شد.
۳- اگر طرفین این طرح را بپذیرند، جنگ فوراً پایان خواهد یافت و نیروهای اسرائیل به خط توافق شده عقبنشینی خواهند کرد تا برای آزادی اسرا آماده شوند. در این مدت، تمام عملیات نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانهای، به حالت تعلیق در خواهد آمد و خطوط نبرد تا زمانی که شرایط عقبنشینی کامل به صورت مرحلهای محقق شود، ثابت باقی خواهد ماند.
۴- ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش علنی این توافق توسط اسرائیل، تمام اسرای اسرائیلی چه زنده و چه مرده، بازگردانده خواهند شد.
۵- به محض آزادی اسرای اسرائیلی، اسرائیل باید ۲۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد را به علاوه ۱۷۰۰ نفر از ساکنان غزه که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شدهاند، از جمله تمام زنان و کودکان بازداشت شده آزاد کند و در ازای آزادی جنازه هر اسیر اسرائیلی، پیکر ۱۵ نفر از شهدای غزه تبادل خواهد شد.
۶- به محض بازگشت اسرا، آن بخش از عناصر حماس که به همزیستی مسالمتآمیز و خلع سلاح متعهد هستند، عفو خواهند شد و گذرگاه امنی برای عناصر حماس که مایل به ترک غزه هستند، فراهم خواهد شد.
۷- به محض پذیرش این توافق، کمکهای کامل فوراً به نوار غزه ارسال خواهد شد و میزان کمکها، حداقل، مطابق با آنچه در توافقنامه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ در مورد کمکهای بشردوستانه آمده است، خواهد بود. بازسازی زیرساختها شامل (آب، برق و فاضلاب) و بازسازی بیمارستانها و نانواییها و ورود تجهیزات لازم برای آواربرداری و بازگشایی جادهها از جمله این اقدامات خواهد بود.
۸- ورود و توزیع کمکها در نوار غزه بدون دخالت هیچیک از طرفین و تنها از طریق سازمان ملل و آژانسهای آن، هلال احمر، و همچنین سایر نهادهای بینالمللی انجام خواهد شد. بازگشایی گذرگاه رفح در هر دو جهت تابع همان مکانیزمی خواهد بود که طبق توافقنامه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب رسیده بود.
۹- غزه زیر نظر یک حکومت انتقالی موقت توسط یک کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی اداره خواهد شد که مسئول ارائه خدمات عمومی روزانه به ساکنان غزه است. این کمیته متشکل از فلسطینیان واجد شرایط و کارشناسان بینالمللی، تحت نظارت و سرپرستی یک نهاد انتقالی بینالمللی جدید، به نام «شورای صلح»، خواهد بود که ریاست آن را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.
به گزارش «میدل ایست آی» نام نهادی که مسئول اداره منطقه فلسطینی غزه خواهد بود، «مرکز گذار بینالمللی غزه» یا Gita است. بر اساس پیشنویس، Gita توسط هیئتی بینالمللی اداره خواهد شد که «اختیار سیاسی و قانونی عالی غزه را در دوره گذار» خواهد داشت.
این هیئت مسئول تمام انتصابات خواهد بود و بر همه بخشهای این نهاد نظارت خواهد کرد. هیئت متشکل از هفت تا ده عضو خواهد بود، از جمله یک رئیس.
در این هیئت یک مقام ارشد سازمان ملل حضور خواهد داشت؛ سیگرید کاگ، هماهنگکننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه، بهعنوان نمونه ذکر شده است. همچنین «شخصیتهای بینالمللی برجسته با تخصص اجرایی و مالی» در آن حضور خواهند داشت.
سه نام بهعنوان نامزدهای احتمالی مطرح شدهاند: «مارک روآن»، میلیاردر و صاحب یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری خصوصی آمریکا؛ «نجیب ساویرس»، میلیاردر مصری در حوزه مخابرات و فناوری؛ و آریه لایتاستون، مدیرعامل موسسه صلح توافقنامه ابراهیم.
لایتاستون در دوره سفارت دیوید فریدمن در اسرائیل بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ در دولت اول دونالد ترامپ، مشاور ارشد او بود؛ فریدمن مدافع سرسخت حرکت غیرقانونی شهرکسازی اسرائیل است.
بر اساس گزارش هاآرتص، او همچنین در ایجاد بنیاد بشردوستانه غزه که بسیار جنجالی است، نقش بسزایی داشته است. هر عضو هیئت میلیاردر دارای ارتباط با اسرائیل یا آمریکا نخواهد بود.
قرار است «حداقل یک نماینده فلسطینی واجد شرایط» حضور داشته باشد که احتمالاً از «بخش کسبوکار یا امنیت» انتخاب شود. مشخص نشد که «واجد شرایط» دقیقاً به چه معناست.
در نهایت، سند میگوید که هیئت «نمایندگی قوی از اعضای مسلمان برای تضمین مشروعیت منطقهای و اعتبار فرهنگی» خواهد داشت. این شخصیتهای مسلمان باید ایدهآل دارای حمایت سیاسی کشور خود باشند، اما همچنین «اعتبار طولانیمدت در زمینه کسبوکار» داشته باشند.
اعضای هیئت «توسط کشورهای مشارکتکننده نامزد و از طریق فرآیندی هماهنگشده توسط سازمان ملل تأیید خواهند شد». هیئت به شورای امنیت سازمان ملل گزارش خواهد داد، که در نهایت اختیار انجام وظایف آن را اعطا خواهد کرد.
شورای امنیت در حال حاضر شامل اعضای غیر دائم است که انتقادات شدیدی از نسلکشی اسرائیل در غزه داشتهاند، مانند الجزایر، پاکستان و اسلوونی، علاوه بر اعضای دائم روسیه و چین.
جالب خواهد بود دیدن اینکه آیا این کشورها دولت گذار در غزه را که عمدتاً توسط میلیاردرها و شخصیتهای تجاری غیر فلسطینی اداره میشود، تأیید خواهند کرد یا خیر.
رئیس هیئت (احتمالاً بلر)
چندین رسانه گزارش دادهاند که بلر برای ریاست نهاد گذار مطرح است، اگرچه نام او در پیشنویس ذکر نشده است. شراکتهای عمومی-خصوصی برای اجرای پروژههای دولتی، یکی از سیاستهای برجسته بلر در دوران نخستوزیری بریتانیا، در سند ذکر شده است.
بر اساس پیشنویس، رئیس هیئت نقش «ارشد اجرایی سیاسی، سخنگوی اصلی و هماهنگکننده استراتژیک برای کل نهاد گذار» را خواهد داشت. آنها از طریق «توافق بینالمللی» و تأیید شورای امنیت سازمان ملل منصوب خواهند شد. هیچ اشارهای به توافق فلسطینیها در انتخاب آنها نشده است.
اگر بلر واقعاً رئیس پیشنهادی باشد، احتمالاً برای کسب «توافق بینالمللی» برای انتصاب خود با چالش مواجه خواهد شد. مدیریت او بر جنگ عراق بهعنوان نخستوزیر بریتانیا و تعاملش با مجموعهای از خودکامهها، باعث شده تا او در سراسر جهان بسیار نامحبوب باشد.
رئیس هیئت Gita را «در تمام مجامع دیپلماتیک، اهداکنندگان و بیندولتی» نمایندگی خواهد کرد. همچنین او رهبری «دیپلماسی امنیتی استراتژیک» با دیگر بازیگران، از جمله اسرائیل، مصر و ایالات متحده را بر عهده خواهد داشت.
سند اشاره میکند که در ابتدا، مقامات ارشد Gita در غزه حضور نخواهند داشت.
در سال اول، آنها در «سلولهای هماهنگی» مانند العریش در سینای مصر و «مرکزهای سیاستگذاری از راه دور» مانند قاهره و امان مستقر خواهند شد.
در سال دوم، بخشی از آنها وارد غزه خواهند شد و در سال سوم، قبل از «عملیاتی شدن کامل» وارد منطقه خواهند شد.
۱۰- برنامه توسعه اقتصادی ترامپ برای بازسازی و احیای غزه از طریق تشکیل کمیتهای از کارشناسان که به ایجاد برخی از شهرهای مدرن و شکوفا در خاورمیانه کمک کردهاند، اجرا خواهد شد. گروههای بینالمللی بسیاری از پیشنهادات سرمایهگذاری دقیق و ایدههای توسعه را تدوین کردهاند که برای تشکیل چارچوبهای کاری برای امنیت و حکمرانی مؤثر به منظور جذب و تسهیل این سرمایهگذاریها و تامین فرصتهای شغلی جدید برای آینده غزه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۱۱- یک منطقه اقتصادی ویژه با تعرفههای گمرکی و قیمتهای ورودی ترجیحی که با کشورهای شرکتکننده مذاکره شده است، ایجاد خواهد شد.
۱۲- هیچکس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و هر کس که مایل به ترک آن باشد، آزاد خواهد بود و آزادی بازگشت خواهد داشت. ما مردم را تشویق خواهیم کرد که بمانند و به آنها فرصت ساختن غزهای بهتر را خواهیم داد.
۱۳- حماس و سایر گروهها موافقت میکنند که هیچ نقشی در اداره غزه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم یا به هر شکل دیگری، نداشته باشند. تمام زیرساختهای نظامی و تهاجمی از جمله تونلها و تأسیسات تولید سلاح تخریب خواهند شد و بازسازی نخواهند شد. فرآیندی برای خلع سلاح غزه تحت نظارت ناظران مستقل وجود خواهد داشت که شامل قرار دادن دائمی سلاحها خارج از محدوده استفاده برای برچیدن آنها میشود. غزه جدید به طور کامل متعهد به ساختن یک اقتصاد شکوفا و همزیستی مسالمتآمیز با همسایگان خود خواهد بود.
یک نمودار سازمانی در انتهای سند، ساختار سلسلهمراتبی Gita را نشان میدهد، با هیئت و رئیس در بالاترین سطح. یک نهاد امنیتی، «نیروی بینالمللی امنیت»، در همان ردیف هیئت و رئیس قرار دارد و به نظر میرسد خارج از سلسلهمراتب باشد.
این نهاد گذرگاههای ورود به غزه، مسیرهای دریایی و «مناطق پیرامونی» را با هماهنگی اسرائیل و مصر مدیریت خواهد کرد. همچنین این نهاد «عملیات هدفمند برای جلوگیری از بازگشت گروههای مسلح» را انجام خواهد داد.
در سراسر سند هیچ اشارهای به حماس نشده است.
مستقیماً زیر هیئت و رئیس، تعدادی نهاد و ساختار قرار دارند — هیچکدام به نظر نمیرسد که مستقیماً توسط فلسطینیها اداره شوند — از جمله یک مرجع سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی و یک «دبیرخانه اجرایی».
دبیرخانه اجرایی عملیات روزانه را هماهنگ خواهد کرد، از جمله ایجاد سیستمهای دیجیتال برای شناسایی فلسطینیها در غزه و «پلتفرمهای دیجیتال برای صدور مجوز و پروانهها».
در زیر این لایه، چندین مقام بر کارهای بشردوستانه، بازسازی، مسائل قانونگذاری و حقوقی و امنیت نظارت دارند و همچنین یک هماهنگکننده با سازمان فلسطینی (PA) وجود دارد.
در پایینترین سطح نمودار، جایی که نام فلسطینیها ذکر شده است، «سازمان اجرایی فلسطینی» قرار دارد.
سازمان اجرایی فلسطینی، با قدرت محدود
با وجود نام آن، سازمان اجرایی فلسطینی که در پایین سلسلهمراتب قرار دارد، قدرت مستقل اندکی دارد یا اصلاً ندارد. این سازمان جدا از PA است که بخشهایی از کرانه باختری اشغالی را اداره میکند.
این سازمان متشکل از وزارتخانههای تکنوکراتی خواهد بود که به اداره بهداشت، آموزش، تأمین آب و انرژی، سیاستهای بازار کار، مسکن، عدالت کیفری محلی و رفاه، و چند حوزه سیاستی دیگر میپردازند. رئیس آن «مدیر اجرایی فلسطینی» خواهد بود که توسط هیئت بینالمللی منصوب میشود.
قابل توجه است که زبان بهکاررفته برای همه نقشها در سراسر سند، مانند هیئت، رئیس و مدیرعامل، بیشتر منعکسکننده ساختار یک کسبوکار است تا یک کشور یا قلمرو.
مدیرعامل فلسطینی فرآیند شناسایی «مدیران» (نه وزرا) برای هدایت بخشهای مختلف مانند بهداشت، آموزش، زیرساخت و برنامهریزی را رهبری خواهد کرد. مدیران باید «معیارهای صلاحیت فنی، صحت و بیطرفی» را رعایت کنند.
هیئت بینالمللی میلیاردرها و تاجران، اختیار نهایی در انتصابات را خواهد داشت «برای تضمین مشروعیت و استقلال نهادی». سند اشاره میکند: «تمام رؤسای بخشها مشمول ارزیابی عملکرد هستند و میتوان آنها را مطابق با رویههای حکمرانی گذار برکنار یا جایگزین کرد».
یک منبع اسرائیلی به هاآرتص گفته است که سازمان اجرایی فلسطینی کاملاً تابع هیئت خواهد بود و هیچ قدرت مستقلی نخواهد داشت.
بنابراین، این نهاد بهطور قابل توجهی ضعیفتر از اداره تکنوکراتی است که در طرح مشترک عربی به رهبری مصر اوایل امسال مطرح شد.
در زیر سازمان اجرایی فلسطینی، تعدادی نقش شهرداری مرتبط با اداره خدمات عمومی و امکانات محلی وجود دارد.
سند میگوید: «تمام شهرداران و مدیران ارشد شهرداری توسط سازمان اجرایی فلسطینی نامزد شده و بهصورت رسمی توسط هیئت بینالمللی GITA منصوب میشوند».
دوباره تأکید شده است که هر انتصاب فلسطینی برای چنین نقشهایی «باید معیارهای سختگیرانه بیطرفی سیاسی را رعایت کند».
مشخص نیست که آیا افرادی مانند آریه لایتاستون، مشاور سابق طرفدار اسرائیل که در سند بهعنوان عضو احتمالی هیئت ذکر شده، «بیطرف سیاسی» محسوب میشوند یا خیر.
۱۴- شرکای منطقهای تضمینی برای اطمینان از پایبندی حماس و گروههای دیگر به تعهدات خود و عدم تهدید غزه جدید برای همسایگان یا مردم خود ارائه خواهند داد.
۱۵- آمریکا با شرکای عرب و بینالمللی برای ایجاد یک نیروی ثبات بینالمللی موقت (ISF) برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. این نیرو به آموزش و حمایت از نیروهای پلیس فلسطینی در غزه خواهد پرداخت و با اردن و مصر که تجربه گستردهای در این زمینه دارند، مشورت خواهد کرد. این نیرو راهحل امنیتی داخلی بلندمدت خواهد بود. نیروی ثبات بینالمللی با رژیم صهیونیستی و مصر برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی، در کنار نیروهای پلیس فلسطینی تازه آموزشدیده، همکاری خواهد کرد. جلوگیری از ورود مهمات به غزه و تسهیل انتقال سریع و ایمن کالاها برای بازسازی و احیای غزه ضروری است و مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات بین طرفین توافق خواهد شد.
۱۶- اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه خود نخواهد کرد، بلکه نیروهای اسرائیلی طبق معیارها و زمانبندیهای مرتبط با خلع سلاح که بین ارتش اسرئیل، طرفهای تضمینکننده و ایالات متحده با هدف تضمین امنیت غزه و عدم تهدید آن برای اسرائیل یا مصر توافق شده است، عقبنشینی خواهند کرد. به این ترتیب ارتش اسرائیل به تدریج اراضی غزه را که اشغال کرده، طبق توافقی که با دولت انتقالی منعقد میکند، تحویل خواهد داد. این اصل به استثناء یک منطقه امن خواهد بود که اسرائیلیها تا زمانی که غزه به طور کامل از هرگونه تهدید تروریستی جدید ایمن شود! باقی خواهند ماند.
۱۷- در صورت به تعویق انداختن یا رد این پیشنهاد توسط حماس، موارد فوق، از جمله گسترش دامنه عملیات کمکرسانی، در مناطق عاری از تروریسم که توسط ارتش اسرائیل به نیروهای امنیتی بینالمللی تحویل داده شده، اجرا خواهد شد.
۱۸- فرآیند گفتگوی بین ادیان، مبتنی بر ارزشهای تسامح و همزیستی مسالمتآمیز، با هدف تغییر ذهنیتها و تصورات فلسطینیان و اسرائیلیها، از طریق تأکید بر منافع صلح، آغاز خواهد شد.
۱۹- با پیشرفت بازسازی غزه و اجرای صادقانه برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین، ممکن است سرانجام شرایط برای رسیدن به راهکاری جهت تشکیل دولت فلسطینی و تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنها ایجاد شود که ما میدانیم آرزوی مردم فلسطین است.
۲۰- آمریکا مذاکراتی را بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمتآمیز و شکوفا آغاز خواهد کرد.
در خصوص دلایل پذیرش طرح ترامپ از سوی حماس، فارس نوشته است: بعد از اعلام طرح ترامپ، نتانیاهو هدف اصلی آن را اینگونه بیان کرد: «بهجای اینکه حماس ما را منزوی کند، ما ورق را برگرداندیم و آن را منزوی کردیم. اکنون تمام جهان به حماس فشار میآورد تا شرایطی را که ما تعیین کردهایم، بپذیرد.» نتانیاهو تأکید کرد: «ارتش اسرائیل در غزه باقی میماند.»
بر اساس این اظهارات، برنامه اسرائیل این بود که حماس یا با طرح مخالفت کرده و به این بهانه اسرائیل حملات خود را تشدید میکند. یا بهطور کامل خلع سلاح میشود. ترامپ نیز هشدار داده بود که در صورت عدم پذیرش طرح، غزه را به جهنم تبدیل خواهد کرد.
اما حماس در یک پیام هوشمندانه، اصل «پایان جنگ» را پذیرفت. این پیام بهگونهای بود که ترامپ شخصا آن را منتشر کرد. حماس در این بیانیه از پایان جنگ، عقبنشینی کامل اسرائیل از نوار غزه، آزادی گروگانها و ورود فوری کمکها، حمایت کرد.
اما در طرح ترامپ، دو موضوع مهم وجود داشت. اول، خلع سلاح کامل حماس و دوم، سپردن اداره امور غزه به تونی بلر، نخستوزیر گذشته انگلستان. حماس در بیانیه خود از پذیرش این موضوعات سخن نگفت. اما گفته که مسائل موجود در طرح را به مذاکرات آینده و «تصمیم ملی و جمعی مردم فلسطین» موکول میکند. حماس تأکید کرد که خودش بخشی از ملت فلسطین است.
بیانیه حماس باعث شد که ترامپ بنویسد: «من معتقدم آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند.»