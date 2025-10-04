۱۲/مهر/۱۴۰۴
اقتصادی
»
داخلی
بازدید
1272
1272
بازدید
۲
پ
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۲ مهر + جدول
قیمت گوشت قرمز امروز ۱۲ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد.
کد خبر:
۱۳۳۲۲۵۱
تاریخ انتشار:
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶
04 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۲۲۵۱
|
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۶
04 October 2025
|
1272
بازدید
1272
بازدید
|
۲
اشتراک گذاری
برچسب ها
قیمت گوشت
گوشت قرمز
گوشت گوسفندی
قیمت گوشت قرمز
خرید گوشت
کالای اساسی
خبر فوری
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
3
پاسخ
چنتا کانال تلگرام است که قیمت گوشت رو تعیین می کنند.
سهیل امیری
|
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
1
پاسخ
سلام
ممکنه در کنار این خبر فروشگاههایی که با این نرخ عرضه می کنند را به مردم معرفی کنید که بهره مند شویم ممنون
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
امکان تشکیل ائتلاف منطقهای علیه اسرائیل با حضور ایران ممکن است/ تهدیدات امنیتی رژیم صهیونیستی جدی هستند
آموزش برداشت اتریومهای استیک شده
آخرین کتاب الیور جفرز همزمان با انتشار جهانی رونمایی میشود
زلزلهای که خبرساز شد!
چرا تیلور سوئیفت از رئال مادرید خواند؟
برگزاری نشستهای ادبی منظومه در باغ کتاب تهران
نقشه ایران برای پایان دادن به حضور آمریکا
مذاکره نهایی با دستیار ایتالیایی قلعهنویی
ثبتنام دانش آموزان اتباع همچنان ادامه دارد
بلایی که مادر سنگدل بر سر کودک ۴ ماههاش آورد
جزئیات طرح ۲۰ مادهای ترامپ درباره غزه؛ چرا حماس طرح ترامپ را پذیرفت؟
واکنش گوترش از پاسخ حماس به طرح ترامپ
چند عکس خبرساز از وضعیت خوابگاههای دخترانه!
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
سراب نیلوفر خشک شد
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سهخلبان ایرانی بهدلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشتصحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
ائتلافهای ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنیسازی بومی است
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
(۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
(۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
(۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
(۹۶ نظر)
طعنههای مجری صداوسیما به روحانی و ظریف
(۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را میکشد؟
(۷۵ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گرانفروشی!
(۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
(۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟
(۶۸ نظر)
حقوق عمانیها ۴۶ برابر و قزاقها ۹ برابر ایران/ دستهای بیمزد!
(۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم
(۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم
(۵۳ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
(۵۱ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمهمحاصرهای دارد! / به من فحش میدهند و میگویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
(۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بیحجاب در مراسم جنجالی
(۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aZv
tabnak.ir/005aZv
کپی شد