شرکت متا در کنفرانس سالیانه‌ی Meta Connect 2025 قصد دارد جدیدترین دستاورد خود در حوزه واقعیت افزوده، هوش مصنوعی و متاورس را رونمایی کند، از جمله عینک هوشمندی با نمایشگر کوچک‌تر و اپلیکیشن‌هایی مبتنی بر ادغام فضای دیجیتال و واقعیت.

رونمایی Meta در کنفرانس Connect 2025 از عینک هوشمند نسل بعد و اپلیکیشن‌های متاورسی

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت متا (Meta) که مالک شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام و پلتفرم متاورس «Horizon» است، در اعلامیه‌ای رسمی تاریخ برگزاری کنفرانس Connect 2025 را منتشر کرده است. این رویداد فناوری قرار است در نیمه‌ی دوم سال برگزار شود و محل ارائه‌ی تازه‌ترین نوآوری‌های متا در زمینه‌های واقعیت افزوده (AR)، واقعیت ترکیبی (MR) و متاورس خواهد بود.

براساس گزارش‌ها، یکی از ویژگی‌های مورد انتظار در این کنفرانس، رونمایی از نسل جدید عینک هوشمند متا با نمایشگری کوچک‌تر و بهینه‌شده است که امکان نمایش اعلان‌ها، ناوبری و تعامل دیجیتال با محیط پیرامون را فراهم می‌کند. متا پیش‌تر در بیانیه‌ها تأکید کرده است که تلاش دارد مرز بین دنیای فیزیکی و دیجیتال را کمتر کند و این عینک هوشمند یکی از ابزارهای کلیدی در این استراتژی خواهد بود.

علاوه بر عینک، انتظار می‌رود در Connect 2025 شاهد معرفی اپلیکیشن‌های جدید متاورسی باشیم که امکان تعامل کاربران در فضای مجازی با قابلیت‌های نو مثل ادغام هوش مصنوعی و واقعیت افزوده را می‌دهند. هدف متا این است که در آینده، محیط‌های دیجیتال عمیق‌تر و ملموس‌تر شوند و کاربران بتوانند بخشی از تجربه‌های دیجیتال را در فضای واقعی زندگی خود به‌کار بگیرند.

از دیگر محورهای احتمالی این کنفرانس، ارائه امکانات جدید در پلتفرم Horizon، بهینه‌سازی عملکرد هوش مصنوعی برای تشخیص اشیاء و تعامل طبیعی‌تر با محیط و تمرکز بیشتر بر حریم خصوصی و امنیت کاربران در محیط‌های متاورسی خواهد بود.

تحلیلگران فناوری معتقدند اگر متا بتواند در Connect 2025 نوآوری‌های عرضه شده را به‌درستی عملیاتی کند، این رویداد می‌تواند نقطه‌ی عطفی در رقابت شرکت‌های بزرگ فناوری برای تصاحب بازار آینده‌ی واقعیت افزوده و متاورس باشد.