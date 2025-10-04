En
همکاری اپل و انویدیا برای ساخت تراشه‌های هوش مصنوعی نسل جدید مک‌بوک

گزارش‌های جدید حاکی از آن است که دو غول فناوری، اپل و انویدیا، در حال مذاکره برای همکاری مشترک در توسعه نسل تازه‌ای از تراشه‌های مک‌بوک هستند که به‌طور ویژه برای اجرای مدل‌های هوش مصنوعی طراحی می‌شوند.
همکاری اپل و انویدیا برای ساخت تراشه‌های هوش مصنوعی نسل جدید مک‌بوک

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، شرکت اپل در حال بررسی امکان همکاری با انویدیا برای تولید تراشه‌های سفارشی با تمرکز بر پردازش هوش مصنوعی است. این همکاری می‌تواند در نسل بعدی مک‌بوک‌ها که برای سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده، به ثمر برسد.

بر اساس این گزارش، تراشه‌های جدید علاوه بر افزایش توان گرافیکی، دارای واحد پردازش عصبی (NPU) پیشرفته‌تری خواهند بود تا اجرای مدل‌های زبانی و تصویری هوش مصنوعی مستقیماً روی دستگاه انجام شود. به این ترتیب، کاربران می‌توانند از قابلیت‌های هوشمندی مانند ویرایش خودکار تصویر، دستیار زبانی آفلاین و پردازش بلادرنگ داده‌های ویدئویی بهره‌مند شوند، بدون آنکه نیاز به اتصال دائم به اینترنت داشته باشند.

منابع نزدیک به اپل گفته‌اند که تمرکز اصلی شرکت، «استقلال از سرویس‌های ابری» و «افزایش سرعت و امنیت داده‌های کاربران» است. از سوی دیگر، انویدیا نیز با این همکاری، جایگاه خود را به‌عنوان پیشروترین شرکت در حوزه تراشه‌های هوش مصنوعی تقویت خواهد کرد.

تحلیلگران معتقدند در صورت تحقق این همکاری، اپل می‌تواند به نخستین سازنده‌ی لپ‌تاپ‌های هوشمند با توان پردازش محلی هوش مصنوعی در مقیاس بالا تبدیل شود.

