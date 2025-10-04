En
آیا این زن ترامپِ ژاپن خواهد بود؟!

رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند حزب حاکم محافظه‌کار ژاپن خانم «سانائه تاکایچی» را به‌عنوان رهبر خود انتخاب کرد و این سیاستمدار ۶۴ ساله احتمالا به‌عنوان اولین نخست‌وزیر زن ژاپن قبول مسئولیت خواهد کرد.
آیا این زن ترامپِ ژاپن خواهد بود؟!

خانم تاکایچی از جمله کاندیداهای محافظه‌کارتر متمایل به جناح راست حزب است. او با چالش‌های زیادی از جمله متحد کردن حزب حاکم روبروست که در چند سال گذشته با یکسری رسوایی‌ها و درگیری داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی همچنین باید با اقتصاد رو به افول، چالش‌های مسکن، تورم و دستمزدهای کم در ژاپن مقابله کند.

در صورتیکه خانم تاکایچی تایید شود باید روابط تضعیف شده و پر تنش بین آمریکا و ژاپن را بهبود بخشد و با تعرفه‌های کمرگی آمریکا که مورد توافق دولت قبلی در ژاپن بوده، کنار بیاید.

ماه گذشته میلادی شیگه‌رو ایشیبا نخست وزیر ژاپن که از مدت زمان فعالیت در این سمت تنها یک سال مانده اعلام کرد که پس از یکسری شکست‌های انتخاباتی کناره‌گیری می‌کند. حالا خانم تاکایچی نزدیکتر از هر کاندیدای دیگری برای پر کردن این سمت است.

تاکایچی، که از شاگردان شینزو آبه، رهبر فقید ژاپن، است، قول داده که دیدگاه اقتصادی آبه معروف به «آبه‌نومیکس» را که شامل هزینه‌های مالی بالا و وام‌های ارزان است، بازگرداند. تاکایچی به عنوان سیاستمدار کهنه‌کار حزب لیبرال دموکرات، در مورد امنیت موضع تندی دارد و قصد دارد قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن را اصلاح کند.

او احتمالا توسط پارلمان تایید خواهد شد، هرچند مانند دیگر کاندیداهای رهبری حزب به طور خودکار تایید نخواهد شد، زیرا حزب حاکم اکنون با از دست دادن اکثریت خود در پارلمان، در موقعیت بسیار ضعیف‌تری قرار دارد.

به گزارش ریا نووستی، انتخابات نخست‌وزیری ژاپن در اواسط ماه اکتبر در پارلمان برگزار خواهد شد. حزب لیبرال دموکرات که اکثریت خود را در هر دو مجلس از دست داده است، برای انتخاب نامزد خود به عنوان نخست وزیر باید با مخالفان مذاکره کند. احزاب مخالف، که در مجموع اکثریت را در هر دو مجلس دارند، می‌توانند از نظر تئوری یک نامزد واحد معرفی کرده و نخست وزیر خود را انتخاب کنند، اما این امر به دلیل طیف گسترده دیدگاه‌های سیاسی احزاب مخالف بعید است.

