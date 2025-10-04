به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان، «مهدی پازوکی» مدیر کل مدیریت بحران لرستان در جمع خبرنگاران درباره تازه‌ترین وضعیت مجروحان سانحه سقوط بالگرد هلال‌احمر اظهار کرد: سه تن از مصدومان که وضعیت وخیمی داشتند، پس از حضور تیم پزشکی و انجام اقدامات درمانی اولیه به شرایط پایداری رسیده‌اند.

وی با اشاره به ادامه عملیات امداد افزود: بالگرد اعزامی از استان مرکزی هم‌اکنون در منطقه حضور دارد و بالگرد بروجرد نیز در راه است تا روند انتقال مصدومان انجام گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان عنوان کرد: تمام سرنشینان این بالگرد دچار جراحت شده‌اند و سه نفر از آنان که حال وخیم‌تری داشتند تحت مداوای اولیه قرار گرفته‌اند و خوشبختانه جای نگرانی در حال حاضر وجود ندارد. سایر مصدومان نیز در طول امروز منتقل خواهند شد.

وی درباره علت وقوع حادثه تاکید کرد: در هنگام فرود تعادل بالگرد برهم خورده و پس از آن با کوه برخورد کرده است.

پازوکی همچنین تصریح کرد: که تمامی مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان ازنا منتقل می‌شوند و این مرکز درمانی با آمادگی کامل از جمله آماده‌باش اتاق عمل و تیم پزشکی پذیرای آنان است.

بر اساس این گزارش ظهر جمعه یازدهم مهرماه حدود ساعت ۱۳، گزارشی مبنی بر گرفتار شدن یک زن کوهنورد در ارتفاعات اشترانکوه به مرکز پاسخگویی اضطراری اعلام شد.

این کوهنورد که از گروه خود جدا شده و مسیر را اشتباه رفته بود در موقعیت خطرناکی قرار داشت و درخواست کمک کرد.

به دنبال این گزارش تیم‌های امداد کوهستان لرستان به محل اعزام شدند، اما به علت شرایط سخت جغرافیایی ارتفاع زیاد و وضعیت نامناسب جوی تصمیم گرفته شد عملیات با اعزام بالگرد انجام شود.