نتانیاهو تسلیم شد!

در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است: «اسرائیل جهت اجرای فوری مرحله نخست طرح و آزادی تمامی گروگان‌ها آماده می‌شود. ما به همکاری کامل با رئیس‌جمهوری آمریکا و تیم او برای پایان دادن به جنگ ادامه خواهیم داد.»
نتانیاهو تسلیم شد!

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، امروز (شنبه) به ارتش دستور داد عملیات اشغال شهر غزه را متوقف کنند. این تصمیم پس از درخواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای آتش‌بس فوری گرفته شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که رهبری سیاسی به ارتش دستور داده تا عملیات تهاجمی در غزه را کاهش دهد.

در همین حال، وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس» اعلام کرد ارتش اسرائیل به «عملیات دفاعی» در نوار غزه بسنده کرده و عملیات اشغال شهر غزه را متوقف خواهد کرد.

در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است: «اسرائیل جهت اجرای فوری مرحله نخست طرح و آزادی تمامی گروگان‌ها آماده می‌شود. ما به همکاری کامل با رئیس‌جمهوری آمریکا و تیم او برای پایان دادن به جنگ بر اساس اصولی که اسرائیل تعیین کرده و با دیدگاه رئیس‌جمهور ترامپ هم‌خوانی دارد، ادامه خواهیم داد.»

 

نتانیاهو ترامپ غزه صلح طرح ترامپ طرح صلح آمریکا آتش بس توقف جنگ خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
10
پاسخ
آره ! نتانیاهو تسلیم شد !!!!!!!
سیامک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
8
6
پاسخ
سر تیتر رو دوست داشتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
24
پاسخ
احتمال زیاد اینم یه کلاهبرداری جدیده برای ازادی گروگانها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
2
8
پاسخ
خدا میدونه چه قولهای پنهانی بهم دادند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
13
پاسخ
بعد از آزادی گروگانها کارشون شروع میشه اینم یه حقه بازیه
فرهاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
13
پاسخ
اینها دروغ میگن.همینکه گروگان‌ها آزادبشن و حماس بیاد پای میز مذاکره ترور و دستگیری و کشتار شروع میشه و نوار غزه کاملا"اشغال میشه و طرح خودشون و تماما"اجرا میکنن.تاریخ گواه این ادعای من است.اینها در گفتار و کردارشان صداقت ندارن.
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
