تانیاهو تسلیم شد!

بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، امروز (شنبه) به ارتش دستور داد عملیات اشغال شهر غزه را متوقف کنند. این تصمیم پس از درخواست دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای آتشبس فوری گرفته شد.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ رادیو ارتش اسرائیل گزارش داد که رهبری سیاسی به ارتش دستور داده تا عملیات تهاجمی در غزه را کاهش دهد.
در همین حال، وبسایت آمریکایی «آکسیوس» اعلام کرد ارتش اسرائیل به «عملیات دفاعی» در نوار غزه بسنده کرده و عملیات اشغال شهر غزه را متوقف خواهد کرد.
در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است: «اسرائیل جهت اجرای فوری مرحله نخست طرح و آزادی تمامی گروگانها آماده میشود. ما به همکاری کامل با رئیسجمهوری آمریکا و تیم او برای پایان دادن به جنگ بر اساس اصولی که اسرائیل تعیین کرده و با دیدگاه رئیسجمهور ترامپ همخوانی دارد، ادامه خواهیم داد.»