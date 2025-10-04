در تازه‌ترین دستاورد حوزه فناوری‌های عصبی، گروهی از پژوهشگران بین‌المللی در همکاری میان چند مرکز تحقیقاتی اروپایی و آمریکایی اعلام کرده‌اند که موفق شده‌اند الگوهای اولیه‌ی سیگنال‌های دیداری مغز انسان را با کمک هوش مصنوعی رمزگشایی و بازسازی کنند.

موفقیت تازه در اتصال مغز و هوش مصنوعی/ گامی بزرگ به‌سوی ارتباط دیداری مستقیم انسان و رایانه

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، این تیم با استفاده از الکترودهای فوق‌نازک گرافنی و یک مدل یادگیری عمیق ویژه، توانست داده‌های ثبت‌شده از قشر بینایی مغز را به تصاویری با وضوح محدود بازسازی کند. هرچند کیفیت تصاویر هنوز ابتدایی است، اما محققان می‌گویند این روش می‌تواند در آینده برای کمک به بیماران دچار اختلال بینایی، بازیابی حافظه‌ی تصویری، و حتی توسعه‌ی رابط‌های مغز–ماشین مورد استفاده قرار گیرد.

دکتر «آدریان مولر»، سرپرست یکی از تیم‌های پژوهشی مرتبط، در گفت‌وگویی کوتاه گفته است: ما در آغاز راه یک فناوری تازه هستیم که مرز میان ادراک انسانی و پردازش ماشینی را کمرنگ می‌کند. هدف ما نه خواندن افکار، بلکه بازسازی درک دیداری برای کاربردهای درمانی است.

پژوهش یادشده هنوز در مرحله‌ی آزمایش محدود انسانی است و برای تجاری‌سازی یا استفاده‌ی گسترده، نیاز به بررسی‌های اخلاقی و بالینی گسترده دارد. با این حال، کارشناسان آن را یکی از امیدبخش‌ترین مسیرهای آینده‌ی فناوری زیستی و هوش مصنوعی می‌دانند.