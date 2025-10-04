En
در گفتگو با تابناک مطرح شد؛

پایان عملیات امداد و نجات در اشترانکوه / جزئیات تازه و علت حادثه بالگرد

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک جزئیات حادثه سقوط بالگرد امدادی در اشترانکوه را تشریح کرد و از پایان عملیات امداد و نجات و بهبود حال مصدومان خبر داد.
اعلام پایان عملیات امداد و نجات در اشترانکوه/روایت نماینده دورود و ازنا از جزئیات حادثه و وضعیت مصدومان

روح‌الله لک‌علی‌آبادی؛ نماینده مردم ازنا و دورود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره جزئیات حادثه سقوط بالگرد امدادی در ارتفاعات اشترانکوه، گفت: عصر روز جمعه (۱۱ مهر ۱۴۰۴) اعلام شد که یک گروه کوهنوردی به قله‌های اشترانکوه و سنبوران صعود کرده‌اند، اما یکی از همراهان گروه، یک خانم کوهنورد، از گروه جدا شده و در مسیر گم شده بود.

وی افزود: پس از دریافت گزارش، با هماهنگی‌هایی که با هلال احمر استان لرستان و گروه‌های امداد و نجات شهرستان‌های ازنا، دورود و الیگودرز داشتیم، تیم‌های امدادی به منطقه اعزام شدند. همچنین یک فروند بالگرد از کرمانشاه برای جست‌وجو و نجات این خانم به اشترانکوه اعزام شد که متأسفانه دچار سانحه شد. در این حادثه خلبان و مهندس پرواز جان خود را از دست دادند و سایر سرنشینان مجروح شدند.

نماینده مردم دورود و ازنا با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده با ارتش، دفتر ریاست جمهوری، دفتر معاون اول و استانداری لرستان، گفت: تمام مجموعه‌های امدادی و کوهنوردان محلی پای کار آمدند. امروز نیز بالگرد اورژانس برای انتقال مصدومان به محل اعزام شد و خوشبختانه تمام مجروحان منتقل و تحت درمان قرار گرفتند. حال عمومی آنان رضایت‌بخش است و خانم کوهنورد گم‌شده نیز تنها از ناحیه پا دچار آسیب شده و سلامت است.

لک‌علی‌آبادی با اعلام پایان عملیات امداد گفت: درمان‌های اولیه برای مجروحان انجام شده و برخی در بیمارستان بستری هستند. طبق گزارش مدیریت بحران استان و فرمانداری ازنا، عملیات به پایان رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص منطقه اشترانکوه اظهار کرد: اشترانکوه قله‌هایی دارد که در طول سال سوانح متعددی در آن رخ می‌دهد. در دامنه کوه، خانه کوهنوردی وجود دارد که نیمه‌کاره رها شده است. اگر این مکان تکمیل شود، کوهنوردان می‌توانند در شب در آن اسکان یابند و از بروز حوادث مشابه جلوگیری شود.

نماینده مردم ازنا و دورود با بیان اینکه سال جاری چندین حادثه مشابه در این منطقه رخ داده است، تأکید کرد: تکمیل خانه کوهنورد و ایجاد فضای مناسب برای فرود بالگردها از ضروریات منطقه است. حادثه اخیر نیز هنگام فرود بالگرد رخ داده است و بررسی‌ها نشان می‌دهد هلیکوپتر هنگام لندینگ (نشستن) با موانع برخورد کرده‌ است.

لک‌علی‌آبادی در پایان ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان گفت: به عزیزانمان در حوزه پرواز تسلیت می‌گویم و از تلاش‌های نیروهای امدادی، هلال احمر، ارتش و اورژانس برای نجات جان مصدومان قدردانی می‌کنم.

به گزارش تابناک، روز گذشته یک فروند هلیکوپتر برای پیدا کردن یک کوهنورد خانم در قله اشترانکوه سنبوران اعزام شد که در هنگام نشستن ضمن برخورد با موانعی دچار حادثه شد که طی این حادثه 2 نفر از کادر پرواز از جمله یک خلبان و یک مهندس پرواز جان خود را از دست دادند.

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
10
پاسخ
کوهنوردی بلد نیستین مجبورید برین که باعث مرگ چند نفر بشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
اون خانم عذاب وجدان نداره،اخه خانم چ به کوهنوردی باعث شد چند نفر دیگه جان شوون از دست بدهند
