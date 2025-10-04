En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فراموشی استارلینک؛ آغاز اینترنت فضایی غیرمتمرکز

برخلاف استارلینک و سایر شبکه‌های متمرکز، رویکرد اسپیس‌کوین بر پایه‌ی دسترسی توکنیزه‌شده و اینترنت غیرمتمرکز است. این شرکت قصد دارد شبکه‌ای با نام Starmesh راه‌اندازی کند؛ سیستمی برای انتقال ترافیک اینترنت رمزگذاری‌شده که امکان وب‌گردی امن، ناشناس و دسترسی به خدمات وب غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۲۱۱
| |
411 بازدید

فراموشی استارلینک؛ آغاز اینترنت فضایی غیرمتمرکز

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ استارتاپ تازه‌وارد موفق شد گام مهمی برای آینده‌ی اینترنت بردارد؛ آینده‌ای که شاید مفهوم ارتباطات جهانی را برای همیشه تغییر دهد.

اسپیس‌کوین (Spacecoin) اعلام کرد در مسیر ساخت شبکه‌ی ارتباطی غیرمتمرکز به نقطه‌ی عطف جدیدی دست یافته است. این شبکه می‌تواند در آینده رقیبی جدی برای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک اسپیس‌ایکس باشد.

اسپیس‌کوین هفته‌ی گذشته موفق شد داده‌های رمزگذاری‌شده را از طریق اولین ماهواره‌ی آزمایشی خود انتقال دهد. این آزمایش توانایی ماهواره را در اجرای تراکنش‌های رمزنگاری‌شده در مدار زمین تأیید کرد. در این تست، امضای دیجیتال و داده‌های رمزگذاری‌شده از شیلی به پرتغال ارسال شد تا به‌عنوان اثبات مفهومی برای انتقال ایمن اطلاعات از طریق فضا عمل کند.

تائه او بنیان‌گذار اسپیس‌کوین با انتشار پستی در ایکس گفت: «سؤال اصلی ما این بود که آیا می‌توانیم امضا‌های رمزنگاری‌شده را به فضا ارسال کنیم و بدون نقص بازگردانیم؟ بدون این امکان، شبکه‌ی غیرمتمرکز ارتباطات فضایی معنا نخواهد داشت. این همان مأموریت اصلی ماهواره‌ی CTC-۰ بود که در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و آبان ۱۴۰۳) با کمک فالکون ۹ اسپیس‌ایکس به فضا پرتاب کردیم و اکنون خوشحالیم که این مأموریت به‌طور کامل محقق شد.»

CTC-۰ را شرکت Endurosat ساخته است و اولین نمونه‌ی ماهواره‌های آزمایشی اسپیس‌کوین محسوب می‌شود. قرار است سه ماهواره‌ی بعدی با نام CTC-۱ در ابعاد بزرگ‌تر به فضا پرتاب شوند و سپس ماهواره‌های پیشرفته‌تر برای افزایش کارایی شبکه توسعه یابند. این پروژه در شرایطی پیش می‌رود که استارلینک با بیش از ۸ هزار ماهواره و میلیون‌ها کاربر جهانی همچنان پیشتاز اینترنت ماهواره‌ای است و رقبایی مانند پروژه‌ی کویپر آمازون نیز به‌دنبال سهم خود از این بازار هستند.

برخلاف استارلینک و سایر شبکه‌های متمرکز، رویکرد اسپیس‌کوین بر پایه‌ی دسترسی توکنیزه‌شده و اینترنت غیرمتمرکز است. این شرکت قصد دارد شبکه‌ای با نام Starmesh راه‌اندازی کند؛ سیستمی برای انتقال ترافیک اینترنت رمزگذاری‌شده که امکان وب‌گردی امن، ناشناس و دسترسی به خدمات وب غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.

زیرساخت شبکه‌ی اسپیس‌کوین روی بلاک‌چین Creditcoin اجرا خواهد شد تا کاربران بتوانند هزینه‌ی اینترنت و سایر تراکنش‌های مالی را با آن پرداخت کنند. اسپیس‌کوین تأکید دارد بر خلاف شبکه‌های زمینی که در معرض سانسور، قطعی و محدودیت‌های هزینه‌ای هستند، اینترنت فضایی غیرمتمرکز می‌تواند دسترسی آزاد، جهانی و مقاوم در برابر انحصار ایجاد کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استارلینک استارتاپ شبکه ارتباطی غیرمتمرکز ماهواره آزمایشی اسپیس‌کوین
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی ایلان ماسک از استارتاپ جدید هوش مصنوعی خود با نام «Macrohard»
قطعی گسترده اینترنت استارلینک؛ سرویس‌ها پس از یک ساعت بازیابی شد
سیصدمین مأموریت استارلینک با موفقیت انجام شد
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۳ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aZH
tabnak.ir/005aZH