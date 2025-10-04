فراموشی استارلینک؛ آغاز اینترنت فضایی غیرمتمرکز

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ استارتاپ تازهوارد موفق شد گام مهمی برای آیندهی اینترنت بردارد؛ آیندهای که شاید مفهوم ارتباطات جهانی را برای همیشه تغییر دهد.
اسپیسکوین (Spacecoin) اعلام کرد در مسیر ساخت شبکهی ارتباطی غیرمتمرکز به نقطهی عطف جدیدی دست یافته است. این شبکه میتواند در آینده رقیبی جدی برای اینترنت ماهوارهای استارلینک اسپیسایکس باشد.
اسپیسکوین هفتهی گذشته موفق شد دادههای رمزگذاریشده را از طریق اولین ماهوارهی آزمایشی خود انتقال دهد. این آزمایش توانایی ماهواره را در اجرای تراکنشهای رمزنگاریشده در مدار زمین تأیید کرد. در این تست، امضای دیجیتال و دادههای رمزگذاریشده از شیلی به پرتغال ارسال شد تا بهعنوان اثبات مفهومی برای انتقال ایمن اطلاعات از طریق فضا عمل کند.
تائه او بنیانگذار اسپیسکوین با انتشار پستی در ایکس گفت: «سؤال اصلی ما این بود که آیا میتوانیم امضاهای رمزنگاریشده را به فضا ارسال کنیم و بدون نقص بازگردانیم؟ بدون این امکان، شبکهی غیرمتمرکز ارتباطات فضایی معنا نخواهد داشت. این همان مأموریت اصلی ماهوارهی CTC-۰ بود که در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر و آبان ۱۴۰۳) با کمک فالکون ۹ اسپیسایکس به فضا پرتاب کردیم و اکنون خوشحالیم که این مأموریت بهطور کامل محقق شد.»
CTC-۰ را شرکت Endurosat ساخته است و اولین نمونهی ماهوارههای آزمایشی اسپیسکوین محسوب میشود. قرار است سه ماهوارهی بعدی با نام CTC-۱ در ابعاد بزرگتر به فضا پرتاب شوند و سپس ماهوارههای پیشرفتهتر برای افزایش کارایی شبکه توسعه یابند. این پروژه در شرایطی پیش میرود که استارلینک با بیش از ۸ هزار ماهواره و میلیونها کاربر جهانی همچنان پیشتاز اینترنت ماهوارهای است و رقبایی مانند پروژهی کویپر آمازون نیز بهدنبال سهم خود از این بازار هستند.
برخلاف استارلینک و سایر شبکههای متمرکز، رویکرد اسپیسکوین بر پایهی دسترسی توکنیزهشده و اینترنت غیرمتمرکز است. این شرکت قصد دارد شبکهای با نام Starmesh راهاندازی کند؛ سیستمی برای انتقال ترافیک اینترنت رمزگذاریشده که امکان وبگردی امن، ناشناس و دسترسی به خدمات وب غیرمتمرکز را فراهم میکند.
زیرساخت شبکهی اسپیسکوین روی بلاکچین Creditcoin اجرا خواهد شد تا کاربران بتوانند هزینهی اینترنت و سایر تراکنشهای مالی را با آن پرداخت کنند. اسپیسکوین تأکید دارد بر خلاف شبکههای زمینی که در معرض سانسور، قطعی و محدودیتهای هزینهای هستند، اینترنت فضایی غیرمتمرکز میتواند دسترسی آزاد، جهانی و مقاوم در برابر انحصار ایجاد کند.