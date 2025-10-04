بانک مرکزی از امروز با آغاز پیش‌فروش انواع سکه بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ و تحویل در ۳۰ دی ۱۴۰۴، برنامه افزایش عرضه سکه در بازار را کلید زد؛ طرحی که طی سه روز امکان واریز وجه و ثبت سفارش در مرکز مبادله ارز و طلا را برای متقاضیان فراهم می‌کند.

بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه سکه و مدیریت بازار طلا، از امروز شنبه 12 مهر 1404 طرح پیش‌فروش انواع قطعات سکه بهار آزادی ضرب 1386 با سررسید 30 دی 1404 را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، متقاضیان می‌توانند در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه این هفته نسبت به واریز وجه ریالی مورد نیاز اقدام کرده و سپس در روز سه‌شنبه سفارش‌گذاری خود را انجام دهند.

جزئیات مربوط به فرآیند واریز وجه و شیوه ثبت سفارش، از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به اطلاع عموم خواهد رسید.

این طرح بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای افزایش عرضه در بازار طلا و پاسخ به تقاضای فعالان و خریداران محسوب می‌شود.

در همین ارتباط سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به حراج های سکه طلا و طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی که در بستر مرکز مبادله ایران انجام می شود، تاکید کرد: برنامه های بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تأمین نیازهای واقعی متقاضیان و مدیریت هیجانات کاذب و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.