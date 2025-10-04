En
دور جدید عرضه سکه‌های ۱۳۸۶ بانک مرکزی از امروز

بانک مرکزی از امروز با آغاز پیش‌فروش انواع سکه بهار آزادی ضرب ۱۳۸۶ و تحویل در ۳۰ دی ۱۴۰۴، برنامه افزایش عرضه سکه در بازار را کلید زد؛ طرحی که طی سه روز امکان واریز وجه و ثبت سفارش در مرکز مبادله ارز و طلا را برای متقاضیان فراهم می‌کند.
دور جدید عرضه سکه‌های ۱۳۸۶ بانک مرکزی از امروز

بانک مرکزی در راستای افزایش عرضه سکه و مدیریت بازار طلا، از امروز شنبه 12 مهر 1404 طرح پیش‌فروش انواع قطعات سکه بهار آزادی ضرب 1386 با سررسید 30 دی 1404 را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، متقاضیان می‌توانند در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه این هفته نسبت به واریز وجه ریالی مورد نیاز اقدام کرده و سپس در روز سه‌شنبه سفارش‌گذاری خود را انجام دهند.

جزئیات مربوط به فرآیند واریز وجه و شیوه ثبت سفارش، از سوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به اطلاع عموم خواهد رسید.

این طرح بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای افزایش عرضه در بازار طلا و پاسخ به تقاضای فعالان و خریداران محسوب می‌شود.

در همین ارتباط سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به حراج های سکه طلا و طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی که در بستر مرکز مبادله ایران انجام می شود، تاکید کرد: برنامه های بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای تأمین نیازهای واقعی متقاضیان و مدیریت هیجانات کاذب و اجرای سیاست‌های تنظیم بازار همچنان ادامه خواهد داشت.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
قیمتش مشخص نیست ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
0
پاسخ
این فروش سکه یعنی بانک مرکزی اعتراف میکنه ریال ارزش نداره واسیه حفظ دارایی بیاید سکه بخرید یعنی خود بانک داره انتظارات تورمی ایجاد می کنه
بیرن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
0
0
پاسخ
مگر سال ۱۳۸۶ چند صد هزار سکه ضرب شده که هنوز هم این سکه ها به بازار می‌آید !!،؟وتازه این بخشی از سکه رایج بازار است !!! بالاخره ماجراهای اصحاف کهف هم برایمان روشن شد وظاهرا در نگارش تاریخ اغراق شده وفاصله زمانی آنقدر مثل حالا زیاد نبوده ودولتها بی کفایت بودند !!
