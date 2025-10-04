En
وخامت حال ۳ نفر از مصدمان حادثه سقوط بالگرد

مدیرکل مدیریت بحران لرستان جزئیات تازه‌ای را از حادثه سقوط بالگرد هلال احمر در اشترانکوه بیان و آخرین وضعیت مصدومان این حادثه را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از همهشری‌آنلاین، مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در خصوص آخرین وضعیت مصدومان حادثه سقوط بالگرد هلال‌ احمر گفت: ۳ نفر از مصدومان که حالشان وخیم بود، با رسیدن تیم پزشکی و انجام اقدامات درمانی، حالت ثبات پیدا کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالگرد استان مرکزی به منطقه اعزام شده و بالگرد شهرستان بروجرد نیز در مسیر است که عملیات انتقال مصدومان انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان اضافه کرد: کلیه سرنشینان هلیکوپتر مصدوم شده‌اند که حال ۳ نفر از آنها وخیم بود که درمان اولیه برای آنها انجام شده و جای نگرانی برای آنها وجود ندارد و بقیه مصدومین نیز امروز منتقل خواهند شد.

پازوکی با اشاره به علت این حادثه بیان کرد: زمان فرود تعادل بالگرد به هم خورده و با کوه برخورد می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه مصدومین این حادثه به بیمارستان ازنا منتقل خواهند شد و این بیمارستان نیز در حالت آماده‌باش است، ادامه داد: اتاق عمل و کادر پزشکی همه آماده هستند که کارهای درمانی مصدومان منتقل‌شده را انجام دهند.

سقوط بالگرد هلال احمر اشترانکوه اقدامات درمانی
دلایل سقوط بالگرد هلال‌احمر در اشترانکوه
