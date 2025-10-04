وخامت حال ۳ نفر از مصدمان حادثه سقوط بالگرد

به گزارش تابناک به نقل از همهشری‌آنلاین، مهدی پازوکی مدیرکل مدیریت بحران لرستان در خصوص آخرین وضعیت مصدومان حادثه سقوط بالگرد هلال‌ احمر گفت: ۳ نفر از مصدومان که حالشان وخیم بود، با رسیدن تیم پزشکی و انجام اقدامات درمانی، حالت ثبات پیدا کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بالگرد استان مرکزی به منطقه اعزام شده و بالگرد شهرستان بروجرد نیز در مسیر است که عملیات انتقال مصدومان انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران لرستان اضافه کرد: کلیه سرنشینان هلیکوپتر مصدوم شده‌اند که حال ۳ نفر از آنها وخیم بود که درمان اولیه برای آنها انجام شده و جای نگرانی برای آنها وجود ندارد و بقیه مصدومین نیز امروز منتقل خواهند شد.

پازوکی با اشاره به علت این حادثه بیان کرد: زمان فرود تعادل بالگرد به هم خورده و با کوه برخورد می‌کند.

این مسئول با بیان اینکه مصدومین این حادثه به بیمارستان ازنا منتقل خواهند شد و این بیمارستان نیز در حالت آماده‌باش است، ادامه داد: اتاق عمل و کادر پزشکی همه آماده هستند که کارهای درمانی مصدومان منتقل‌شده را انجام دهند.