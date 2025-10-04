مقام سابق آمریکایی: هدف نتانیاهو جنگ بود نه صلح

ند پرایس در شبکه ایکس نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هر کاری از دستش بر می‌آمد انجام داد تا شانس موافقت حماس را از بین ببرد، از تغییرات در متن گرفته تا نظرات آتشین به زبان عبری.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه آمریکا در دولت جو بایدن ادامه داد: حماس هم دقیقاً «موافقت» نکرد. با این وجود، آرزوی وسواسی دونالد ترامپ برای دریافت جایزه نوبل، به طرز عجیبی ممکن است ما را به موقعیت درستی برساند. این جنگ باید پایان یابد، غیرنظامیان فلسطینی باید بتوانند در صلح زندگی کنند و گروگان‌ها (اسرا) باید به خانه بازگردند.

بنا بر این گزارش؛ جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر جمعه به وقت محلی گفت: «بر اساس بیانیه‌ای که حماس هم اکنون منتشر کرد، من معتقدم که آنها برای صلح پایدار آماده هستند. اسرائیل باید فورا بمباران غزه را متوقف کند تا ما بتوانیم گروگان‌ها را به سرعت و به صورت امن آزاد کنیم! در حال حاضر، انجام این کار بسیار خطرناک است. ما در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیاتی هستیم که باید بررسی شوند. این امر فقط مربوط به غزه نیست، بلکه مربوط به صلحی است که مدت‌هاست در خاورمیانه به دنبال آن هستیم.»

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از پاسخ مشروط حماس به طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره غزه استقبال کرد و آن را دلگرم کننده دانست.