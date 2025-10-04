En
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟

داستان فلاسک‌های خبرساز در وزارت آموزش و پرورش و مخصوصا در ادارات کل برخی از استانها همانند البرز، سال‌هاست که جریان دارد.
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟

با یک خبر ویژه، این بار از آموزش و پرورش و از مراسم تقدیر از دانش آموزان نخبه هنری، فرهنگی و  علمی سال تحصیلی  گذشته در  استان البرز مواجه خواهید بود که همین دو سه روز پیش رخ داده است.

 به گزارش تابناک پادکست نسل z سرویس اجتماعی به سراغ مراسم تقدیر از دانش آموزان نخبه استان البرز رفته که در آن، بعد از کلی سخنرانی پرطمطراق مسئولان، با اهدای فلاسک چای بی‌کیفیت چینی از دانش آموزان تقدیر به عمل آمده است!

این فلاسک‌ها سالیان سال است در استان البرز به دانش آموزان برتر در حوزه‌های متعدد اهدا می‌شود و معلوم نیست از کجا آمده و قرار است داستان تا کی ادامه داشته باشد.

 البته این همه ماجرا نیست؛ پادکست سرویس اجتماعی تابناک را گوش بدهید تا از اتفاقات بعدی و مخصوصاً اقدام جالب یک دانش آموز بعد از گرفتن این جایزه عجیب مطلع شوید.

لطفا خاطره مشابهی اگر دارید  در بخش نظرات بنویسید.

فیلم اصلی
 
وزارت آموزش وپرورش استان البرز جایزه فلاسک جایزه فلاسک تقدیر از دانش آموزان
نظرات بینندگان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
دمش گرم. عجب دانش‌آموز کاردرست و قوی بوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
دانش آموزی که به آموزش و پرورش درس داد
