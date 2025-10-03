En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور قضایی برای بررسی سقوط بالگرد در اشترانکوه

رئیس کل دادگستری لرستان گفت: پس از حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه دستور‌های فوری قضایی برای آغاز عملیات امدادی و بررسی علت وقوع حادثه صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۵۲
| |
605 بازدید

دستور قضایی برای بررسی سقوط بالگرد در اشترانکوه

به گزارش تابناک در استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمين «سعید شهواری» رئیس کل دادگستری استان لرستان، گفت: دستورات قضایی فوری برای پیگیری حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه  صادر شده است.
 
وی با بیان اینکه این دستورات بلافاصله به دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان ازنا ابلاغ شده است افزود: هدف از این اقدام، تسریع در عملیات امدادرسانی و بررسی ابعاد قضایی حادثه است.
 
رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در حال حاضر نیرو‌های امدادی مشغول عملیات نجات هستند و پس از پایان امدادرسانی علت دقیق سانحه با نظارت و پیگیری قضایی مشخص خواهد شد.
 
بر اساس گزارش‌های اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد. 
 
این بالگرد برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲ هزارو ۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر داشته است.
اشتراک گذاری
برچسب ها
سقوط بالگرد بالگرد هلال احمر اشترانکوه دادگستری لرستان
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYK
tabnak.ir/005aYK