دستور قضایی برای بررسی سقوط بالگرد در اشترانکوه

به گزارش تابناک در استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمين «سعید شهواری» رئیس کل دادگستری استان لرستان، گفت: دستورات قضایی فوری برای پیگیری حادثه سقوط بالگرد هلال‌احمر در ارتفاعات اشترانکوه صادر شده است.

وی با بیان اینکه این دستورات بلافاصله به دادستان مرکز استان و دادستان شهرستان ازنا ابلاغ شده است افزود: هدف از این اقدام، تسریع در عملیات امدادرسانی و بررسی ابعاد قضایی حادثه است.

رئیس کل دادگستری لرستان عنوان کرد: در حال حاضر نیرو‌های امدادی مشغول عملیات نجات هستند و پس از پایان امدادرسانی علت دقیق سانحه با نظارت و پیگیری قضایی مشخص خواهد شد.

بر اساس گزارش‌های اولیه عصر امروز ۱۱ مهرماه، بالگرد جمعیت هلال‌احمر که برای عملیات امدادونجات به ارتفاعات اشترانکوه در استان لرستان اعزام شده بود دچار حادثه شد.

این بالگرد برای عملیات جست‌و‌جو و نجات یک زن مفقود شده به ارتفاع ۴ هزار متری چالکبود در اشترانکوه اعزام شده بود و در ارتفاع ۲ هزارو ۸۰۰ متری دچار حادثه شده و ۸ سرنشین شامل کادر پروازی و امدادگران هلال‌احمر داشته است.