بازگشت ماشاریپوف به استقلال منتفی شد!

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا در حکمی باشگاه استقلال را به دلیل فسخ یکطرفه و غیرموجه قرارداد منتظر محمد از فعالیت در دو پنجره نقلوانتقالاتی محروم کرد. در این شرایط، برخی رسانهها ادعا کردهاند که بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال تأثیری در سرنوشت جلالالدین ماشاریپوف ندارد؛ بازیکنی که نام او به دلیل مصدومیت از لیست آبیها خارج شده.
برخلاف ادعای مضحک و غیرمسئولانه برخی رسانهها، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال مستقیماً مانع بازگشت جلالالدین ماشاریپوف به لیست آبیهاست و هیچ راه گریز و استثنایی برای این بازیکن وجود ندارد.
فیفا در پنج پروندهی قطعی، استقلال را از registering any new players یعنی «ثبت هر بازیکن جدید» محروم کرده است. این عبارت نه جای تفسیر دارد، نه راه دور زدن. معنای آن روشن است؛ هر بازیکنی که در لیست فعلی سازمان لیگ ثبت نشده باشد، اجازه ورود به لیست استقلال را ندارد.
جلالالدین ماشاریپوف در حال حاضر در فهرست رسمی استقلال در سازمان لیگ ثبتنام نشده است، پس چه قراردادش معتبر باشد و چه نه، کوچکترین شانسی برای حضور او در مسابقات با پیراهن این تیم، حداقل تا زمستان آینده وجود ندارد. استقلال میتواند با او یا هر بازیکن دیگری قرارداد امضا کند، اما تا وقتی محرومیت پابرجاست، این قراردادها ارزش عملی ندارند و در سازمان لیگ به ثبت نخواهند رسید.
مشابه وضعیتی که حالا گریبان ماشاریپوف را گرفته، پیشتر برای روزبه چشمی هم رخ داده بود. در لیگ شانزدهم، استقلال قصد داشت مدافع ملیپوشش را بعد از مصدومیت رباط صلیبی دوباره به لیست برگرداند، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی ناشی از شکایت عادل شیحی، چنین امکانی فراهم نشد و چشمی مجبور شد یک فصل کامل بیرون بماند تا نهایتاً در لیگ هفدهم دوباره ثبت شود.
پس اینکه گفته میشود بسته بودن پنجره «تأثیری در سرنوشت ماشاریپوف ندارد»، یک تحریف آشکار و گمراهکننده است. حقیقت ساده است؛ جلالالدین ماشاریپوف خارج از لیست است و استقلال حق ثبت او در لیست بازیکنانش را ندارد.