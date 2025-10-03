En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت ماشاریپوف به استقلال منتفی شد!

ادعای بازگشت جلال‌الدین ماشاریپوف به لیست استقلال پس از محرومیت این تیم از سوی فیفا که برخی از رسانه‌ها آن را نقل می‌کنند، با هیچ منطقی سازگار نیست!
کد خبر: ۱۳۳۲۱۰۳
| |
841 بازدید

رد یک ادعای پوچ؛ بازگشت ماشاریپوف به لیست استقلال منتفی است!

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا در حکمی باشگاه استقلال را به دلیل فسخ یک‌طرفه و غیرموجه قرارداد منتظر محمد از فعالیت در دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم کرد. در این شرایط، برخی رسانه‌ها ادعا کرده‌اند که بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال تأثیری در سرنوشت جلال‌الدین ماشاریپوف ندارد؛ بازیکنی که نام او به دلیل مصدومیت از لیست آبی‌ها خارج شده.

برخلاف ادعای مضحک و غیرمسئولانه برخی رسانه‌ها، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال مستقیماً مانع بازگشت جلال‌الدین ماشاریپوف به لیست آبی‌هاست و هیچ راه گریز و استثنایی برای این بازیکن وجود ندارد.

فیفا در پنج پرونده‌ی قطعی، استقلال را از registering any new players یعنی «ثبت هر بازیکن جدید» محروم کرده است. این عبارت نه جای تفسیر دارد، نه راه دور زدن. معنای آن روشن است؛ هر بازیکنی که در لیست فعلی سازمان لیگ ثبت نشده باشد، اجازه ورود به لیست استقلال را ندارد.

جلال‌الدین ماشاریپوف در حال حاضر در فهرست رسمی استقلال در سازمان لیگ ثبت‌نام نشده است، پس چه قراردادش معتبر باشد و چه نه، کوچک‌ترین شانسی برای حضور او در مسابقات با پیراهن این تیم، حداقل تا زمستان آینده وجود ندارد. استقلال می‌تواند با او یا هر بازیکن دیگری قرارداد امضا کند، اما تا وقتی محرومیت پابرجاست، این قراردادها ارزش عملی ندارند و در سازمان لیگ به ثبت نخواهند رسید.

مشابه وضعیتی که حالا گریبان ماشاریپوف را گرفته، پیش‌تر برای روزبه چشمی هم رخ داده بود. در لیگ شانزدهم، استقلال قصد داشت مدافع ملی‌پوشش را بعد از مصدومیت رباط صلیبی دوباره به لیست برگرداند، اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی ناشی از شکایت عادل شیحی، چنین امکانی فراهم نشد و چشمی مجبور شد یک فصل کامل بیرون بماند تا نهایتاً در لیگ هفدهم دوباره ثبت شود.

پس این‌که گفته می‌شود بسته بودن پنجره «تأثیری در سرنوشت ماشاریپوف ندارد»، یک تحریف آشکار و گمراه‌کننده است. حقیقت ساده است؛ جلال‌الدین ماشاریپوف خارج از لیست است و استقلال حق ثبت او در لیست بازیکنانش را ندارد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جلال الدین ماشاریپوف استقلال بازیکن فوتبال فوتبال
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aXX
tabnak.ir/005aXX