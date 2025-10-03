اقدام خصمانه انگلیس علیه یک بانک ایرانی

به گزارش تابناک، وزارت دارایی انگلیس امروز (جمعه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۴) در اطلاعیهای اعلام کرد که نام این بانک مستقر در هامبورگ آلمان در فهرست تحریمهای مالی انگلیس درج و مشمول مسدودسازی داراییها و ممنوعیت هرگونه تعامل مالی شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تمامی مؤسسات مالی در انگلیس موظفند حسابها و داراییهای مرتبط با این بانک را شناسایی و مسدود کرده و از هرگونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با آن خودداری کنند، مگر در شرایطی که مجوز ویژه از دفتر اجرای تحریمهای مالی انگلیس (OFSI) دریافت شود.
در این اطلاعیه بانک اروپایی-ایرانی بهعنوان نهادی معرفی شده که خدمات مالی یا منابعی را در اختیار فعالیتهای مرتبط با برنامه هستهای ایران قرار داده است. این ادعاها در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی ایران بارها تأکید کرده است برنامه هستهای کشور صرفاً صلحآمیز است و استفاده از سازوکارهای تحریمی، اقدامی کاملاً سیاسی و بیاثر محسوب میشود.
اطلاعیه وزارت دارایی انگلیس نشان میدهد که نام این بانک در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ (۷ مهرماه ۱۴۰۴) به فهرست تحریمها اضافه شد و امروز با درج جزئیات بیشتر از جمله شماره ثبت تجاری در آلمان، کد سوئیفت، وبسایت و اطلاعات تماس، بهروزرسانی شده است. بانک تجاری ایران و اروپا در سال ۱۹۷۱ در شهر هامبورگ آلمان تأسیس شد و بهعنوان یکی از مهمترین کانالهای بانکی برای تسهیل مبادلات مالی میان ایران و اروپا فعالیت دارد. مقر اصلی بانک در هامبورگ است و بهعنوان یک شرکت سهامی عام (AG) تحت قوانین آلمان فعالیت میکند. جمهوری اسلامی ایران اقدام یکجانبه تروئیکای اروپایی در خصوص بازگشت تحریمهای بینالمللی را مردود و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی دانسته و تأکید دارد که آنها با سوءاستفاده از مکانیسم پسگشت (اسنپبک) در پی فشار سیاسی بر ایران هستند. ایران بارها تصریح کرده که برنامه هستهای کشور ماهیتی صلحآمیز دارد و ادعاهای مطرحشده علیه آن هیچ مبنای حقوقی و فنی ندارد.