این ۵ گوشی هوشمند از آیفون ایر هم باریک‌ترند

بسیاری از کاربران به دنبال باریک‌ترین گوشی هوشمند هستند تا تجربه‌ای متفاوت از در دست گرفتن دستگاه داشته باشند. با وجود ادعاهای اپل درباره آیفون ایر، گوشی‌های دیگری هم هستند که از آن باریک‌ترند.
به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، اپل آیفون ایر را به عنوان باریک‌ترین گوشی‌ جهان معرفی کرده که بدون در نظر گرفتن برآمدگی دوربین، ضخامتی معادل ۵.۶ میلی‌متر دارد. اما در بازار فناوری، رقابت بر سر باریکی همواره داغ بوده و پیش از این نیز گوشی‌های هوشمندی با ضخامت‌های کمتر تولید شده‌اند.

موتورولا موتو زد (Motorola Moto Z): باریک‌تر از انتظار

1

موتورولا موتو زد (Motorola Moto Z) با ضخامت ۵.۱۹ میلی‌متر و وزن تنها ۱۳۹ گرم، یکی از باریک‌ترین گوشی‌های سال ۲۰۱۶ بود. این گوشی ماژولار با نمایشگر ۵.۵ اینچی OLED، پردازنده اسنپدراگون ۸۲۰ و دوربین ۱۴ مگاپیکسلی، فاقد جک هدفون بود و باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی آن نیاز به ماژول باتری جانبی داشت. موتو زد به‌دلیل پشتیبانی از ماژول‌های Moto Mods، قابلیت‌های متعددی را در اختیار کاربران قرار می‌داد.

اوپو آر ۵ (Oppo R۵): پیشگام باریک‌ترین گوشی‌ها

2

اوپو آر ۵ (Oppo R5) که در اواخر سال ۲۰۱۴ عرضه شد، در زمان خود با ضخامت ۴.۹ میلی‌متر، عنوان باریک‌ترین گوشی جهان را به خود اختصاص داد. این گوشی برای دستیابی به این میزان ضخامت، اسلات کارت حافظه و جک هدفون را حذف کرد و به باتری ۲۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی مجهز بود که البته از شارژ سریع ۲۰ واتی پشتیبانی می‌کرد. عمر باتری آن در استفاده‌های سنگین کمتر از شش ساعت بود.

ویوو ایکس ۵ مکس (vivo X۵Max): رقابت بر سر باریکی

3

تنها چند روز پس از اوپو آر ۵، گوشی ویوو ایکس ۵ مکس (vivo X5Max) با ضخامت ۴.۸ میلی‌متر، عنوان باریک‌ترین گوشی جهان را از آن خود کرد. نکته قابل توجه در ویوو ایکس ۵ مکس، حفظ جک هدفون و اسلات کارت حافظه در کنار نمایشگر ۵.۵ اینچی ۱۰۸۰p امولد و باتری ۲۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بود. این گوشی با وجود ضخامت کمتر، ۱۵ درصد ظرفیت باتری بیشتری نسبت به رقیب خود یعنی اوپو آر ۵ داشت.

مایکرومکس کنواس سیلور ۵ کیو ۴۵۰ (Micromax Canvas Sliver ۵ Q۴۵۰): سبک و بدون برآمدگی

smartphones-thinner-iphone-air-3-a-micromax-canvas-sliver-5-q450-phone

مایکرومکس کنواس سیلور ۵ کیو ۴۵۰ (Micromax Canvas Sliver 5 Q450)، با وجود ضخامت ۵.۱ میلی‌متر و وزن استثنایی ۹۷ گرم، هیچ برآمدگی دوربینی نداشت. این گوشی در سال ۲۰۱۵ با نمایشگر ۴.۸ اینچی ۷۲۰p امولد، پردازنده اسنپدراگون ۴۱۰ و ۱۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه شد و اگرچه جک هدفون را شامل می‌شد، اما فاقد اسلات کارت حافظه بود.

هواوی میت ایکس تی آلتیمیت (Huawei Mate XT Ultimate): باریک‌ترین گوشی تاشو

5

هواوی میت ایکس‌تی آلتیمیت (Huawei Mate XT Ultimate) با ضخامت بی‌نظیر ۳.۶ میلی‌متر در حالت باز شده، باریک‌ترین گوشی تاشو سه‌گانه جهان محسوب می‌شود. این گوشی نوآورانه با نمایشگر ۱۰.۲ اینچی در حالت کاملا باز، دوربین سه‌گانه ۵۰ مگاپیکسلی، باتری ۵۶۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۶۵ واتی، تجربه‌ای خاص را ارائه می‌دهد. این دستگاه همچنین با ۱۶ گیگابایت رم و حداکثر ۱ ترابایت حافظه داخلی، یک شاهکار مهندسی است، هرچند پردازنده Kirin 9010 و نرخ نوسازی ۹۰ هرتز نمایشگر آن کمتر از رقباست و قیمتی بالای ۴۰۰۰ دلار دارد.

سامسونگ یو ۱۰۰ (Samsung U۱۰۰): ظرافت کلاسیک

6

سامسونگ یو ۱۰۰ (Samsung U100) محصول سال ۲۰۰۷ با ضخامت ۵.۹ میلی‌متر، در زمان خود عنوان باریک‌ترین گوشی را داشت و حتی با آیفون ایر در حس ظرافت رقابت می‌کند. این گوشی کلاسیک با صفحه کلید فیزیکی، نمایشگر ۱.۹۳ اینچی و ۷۰ مگابایت حافظه داخلی، فاقد اسلات کارت حافظه بود و سادگی و ظرافت آن هنوز هم برای علاقه‌مندان به گوشی‌های رترو جذاب است.

 
