زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان

رضا نوحی، عضو هیات مدیره و معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار کرد: این شرکت پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار برای دومین بار منافع حاصل از سود سهام عدالت مربوط به سنوات اخیر را به حساب بیش از ۴۴ میلیون و ۷۹ هزار سهامدار واریز کرد.
به گزارش تابناک به نقل از نور نیوز؛ نوحی اضافه کرد: برای آن دسته از وراث متوفیان که تاریخ فوت آنها پس از اول مرداد ۱۳۹۹ است، با تکمیل و ارائه سامانه سازمان امور مالیاتی، واریز اصل و منافع سود سهام عدالت به حساب وراث آنها در مراحل بعدی صورت خواهد پذیرفت.
ولیالله جعفری روز یکشنبه در گفتوگویی درباره سود سهام عدالت اظهار داشت: سود عملکرد سال ۱۴۰۲ شرکتهای سرمایهپذیر (شرکتهای ذیل سهام عدالت) حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان بوده که حسب پیگیریهای انجام شده نزدیک ۳۴ همت از آن در اسفند ماه سال ۱۴۰۳ به حساب سهامدار عدالت واریز شد.
وی افزود: بقیه سود سهام عدالت تا پایان هفته جاری و طی روزهای آتی به حساب سهامداران عدالت واریز خواهد شد که رقم آن حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است.
جعفری ادامهداد: ما هم در اسفند سال ۱۴۰۳ و هم در پرداختی که در روزهای پایانی هفته جاری داریم، عواید حاصل از سود سهام عدالت را نیز به حساب سهامداران واریز میکنیم.
وی خاطرنشانکرد: مشمولان دریافت سود سهام عدالت شامل دو گروه سهامداران یک میلیون تومانی و ۵۳۲ هزار تومانی هستند؛ اینکه دقیقا به هر سهامدار عدالت چه رقمی تعلق میگیرد، اواخر هفته جاری بعد از محاسبات تعیین میشود ولی خدودا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای هر مشمول واریز میشود.
این مقام مسئول در سازمان بورس در خصوص کسانی که تا کنون سود واریزی در دورههای قبل را دریافت نکردهاند باید به کجا مراجعه کنند؟ گفت: این افراد باید به سامانه متعلق به سپردهگذاری مرکزی تسویه وجوه و اوراق بهادار (سامانه سجام) مراجعه کرده و اطلاعات شخصی و بانکی خود را تکمیل کنند. به محض تکمیل مشخصات، همه سودهایی که در دورههای قبل به آنها تعلق گرفته بود، یکجا به حسابشان واریز میشود.