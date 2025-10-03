En
امام جمعه تهران: درصورت حمله، تلاویووحیفاراشخم میزنیم

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: آمریکا در ۴۷ سال اخیرهیچ غلطی نتوانست علیه ایران به سرانجام برساند، سه کشور اروپایی هم بدانند که با فعال سازی مکانیسم ماشه وغیره، آنها هم هیچ غلطی نمی‌توانند انجام دهند.
امیر قطر روز گذشته در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، موضع اولیه حماس در مورد طرح آمریکا برای غزه را به او ابلاغ کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران، این روزنامه لبنانی همچنین با استناد به منابع خود گزارش داده که مقام‌های آمریکایی با صراحت به قاهره اعلام کرده‌اند، طرح ترامپ "آخرین فرصت" است، پیش از آنکه به اسرائیل اجازه دهند تا عملیات نظامی گسترده‌ای را در غزه برای از میان برداشتن حماس و دیگر سازمان‌های مسلح مستقر در آنجا آغاز کند.

طرح صلح ترامپ برای غزه با استقبال بین‌المللی روبه‌رو شد و بسیاری از رهبران کشورهای غربی و عربی آن را تایید کردند. اما به نظر می‌رسد که خواست خلع سلاح حماس و محروم کردن آن از قدرت در آینده، برای این گروه پذیرفتنی نباشد.

با این حال ترامپ تصریح کرده است که حماس وقت زیادی برای پذیرش این طرح ندارد، در غیراینصورت آمریکا به اسرائیل چراغ سبز هر اقدام لازمی را در راستای نابود کردن این گروه خواهد داد.

 

