آمار جدید از مصرف روزانه بنزین سوپر

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی میزان مصرف بنزین سوپر در کشور را حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرد.
آمار جدید از مصرف روزانه بنزین سوپر

فریدون اسعدی، با اشاره به رشد تقاضا و مصرف باتوجه به متغیرهایی که روی تقاضای مصرف تاثیر دارد، اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش واردات فرآورده خودروهایی فرسوده و رشد جمعیت متقاضی خودرو است که منجر به این شده مصرف بنزین افزایش یافته و تولید داخل پاسخگو نباشد، البته رشد اقتصادی کشور منفی است اما بحث قاچاق هم به این میزان مصرف دامن زیده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، وی گفت: پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی و فرآورده‌های نفتی و کم بودن ظرفیت تولید در کشور همه دست به دست هم می‌دهد که مصرف فرآورده بالا برود، ما به جای اینکه دنبال اصلاح و تسهیل در امور بهره‌وری و بهبود اوضاع خودروسازی و حمل و نقل باشیم و باتوجه به اینکه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کشور اجرا نشده باعث شده، متوسل به واردات فرآورده و بنزین یا ساخت پالایشگاه شده‌ایم.

دبیر کل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی درباره واردات بنزین سوپر تصریح کرد: هیات دولت واردات بنزین سوپر را مصوب کرده و این اقدام مثبت و فرصت خوبی است که بنزین کیفیت بالا با قیمت تمام شده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی تاکید کرد: در هر حال عرضه بنزین سوپر نیاز به ساز و کار خاص خود دارد، باید نظارت صورت گیرد که این فرآورده در کجا عرضه شود و با فرآورده داخلی ترکیب نشده به نام بنزین سوپر به مردم تحویل داده نشود. نیاز به ظرافت اجرایی دارد.

اسعدی ادامه داد: واردات بنزین سوپر تصمیم خوبی است اما ساز و کار اجرایی این تصمیم باید شفاف و روشن باشد، کسی که خودروی خارجی استفاده می‌کند نیاز دارد که بنزین با کیفیت و با اکتان بالا استفاده کند، تاکنون با توجه به برخی موضوعات نمی‌توانستیم این سوخت را داشته باشیم.

وی میزان مصرف بنزین سوپر در کشور را حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرد و گفت: قیمت این بنزین قاعدتا لیتری ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان و بدون هزینه حمل و نقل و کارمزد است که مناسب است اما در عین حال دولت باید کنترل بر توزیع را تشدید و حساسیت را کم کند.

