پایان سناریوی میلیاردی قاضی قلابی

بر اساس بررسیهای انجامشده، این فرد با سوءاستفاده از دانش نسبی حقوقی و بهکارگیری شیوههای متقلبانه، افراد دارای تمکن مالی را شناسایی کرده و با ادعای پیگیری آزادی زندانیان جرائم غیرعمد، احساسات آنان را تحت تأثیر قرار داده است. تحقیقات نشان میدهد متهم از این طریق از شهروندان کلاهبرداری کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، همچنین نتایج تحقیقات حاکی است که وی با بهرهگیری از روشهایی همچون «تخلیه تلفنی»، مهندسی اجتماعی و تطمیع افراد، به اطلاعات برخی پروندههای جاری دسترسی یافته و سپس با وعده مکاتبات رسمی یا صدور دستورات ویژه، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنان را به واریز مبالغ به حسابهای اعلامی ترغیب کرده است.