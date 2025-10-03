En
خسارت به اماکن مسکونی و بنا‌های تاریخی زواره

گزارش‌های اولیه و بازدیدهای انجام‌شده بعد از زلزله، حاکی از خسارت دیدن تعدادی از اماکن مسکونی و ایجاد ترک در بناهای ساختمانی و ابنیه تاریخی در شهرها و روستاهای منطقه زواره است.
خسارت به اماکن مسکونی و بنا‌های تاریخی زواره

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به زلزله شب گذشته در زواره گفت: گزارش‌های اولیه و بازدیدهای انجام‌شده بعد از زلزله، حاکی از خسارت دیدن تعدادی از اماکن مسکونی و ایجاد ترک در بناهای ساختمانی و ابنیه تاریخی در شهرها و روستاهای منطقه زواره است. 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منصور شیشه‌فروش، امروز جمعه ۱۱ مهر در حاشیه برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهر زواره از توابع شهرستان اردستان که جمعه، ۱۱ مهر به‌منظور بررسی اقدامات انجام‌شده و اجرای طرح‌های کاهش خطر تشکیل شد، اظهار کرد: پس از اتمام مرحله امداد و نجات و اطمینان از نداشتن خسارات جانی، ۹ تیم ارزیابی خسارات در بخش اماکن مسکونی، تأسیسات و ابنیه تاریخی، کشاورزی و… از عوامل بنیاد مسکن، میراث فرهنگی، شهرداری، راه‌ و شهرسازی، راهداری، گاز، برق، آب‌ و فاضلاب به شهرها و روستاهای منطقه از جمله دهستان ریگستان و روستاهای دهنو، باقرآباد، نیرآباد، معین‌آباد، علی‌آباد و جعفرآباد واقع در شمال شرق زواره برای بررسی خسارات وارده اعزام شدند.

خسارت به اماکن مسکونی و بنا‌های تاریخی زواره

وی ادامه داد: در جلسه ستاد مدیریت بحران و با هماهنگی با امام جمعه شهرهای زواره و اردستان و با توجه به قدمت هزار ساله بنای خشت و گلی مساجد تاریخی و میراثی مسجد جامع زواره و اردستان که محل برگزاری نماز جمعه هستند، همچنین ثبت هشت پس‌لرزه از زمان وقوع زلزله در منطقه و ضرورت پیشگیری از بروز مخاطرات احتمالی، مقرر شد نماز جمعه این هفته اردستان در مسجد موسی‌ بن‌ جعفر (ع) و نماز جمعه این هفته شهر زواره در امام‌زاده یحیی که بنای مقاومی دارند، برگزار شود.

شیشه‌فروش تصریح کرد: پس از پایان جلسه، بازدید از چند بنای تاریخی از جمله مسجد جامع زواره، بنای هشت‌بهشت، بافت فرسوده و اماکن مسکونی و نیز گلزار مطهر شهدا انجام شد. شهر زواره دارای ۳۴ و نیم هکتار بافت تاریخی و فرسوده و بیش از ۴۳ اثر تاریخی ثبت‌ شده است.
 

