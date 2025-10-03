En
ناوگان جهانی پایداری محاصره دریایی غزه را شکست

یکی از سازمان‌دهندگان «ناوگان جهانی پایداری» (الصمود)، صبح جمعه اعلام کرد که این ناوگان موفق به شکستن محاصره دریایی نوار غزه شده است و افزود: «ماموریت ناوگان به انجام رسیده و محاصره شکسته شده است.»
ناوگان جهانی پایداری محاصره دریایی غزه را شکست

«رمضان تونچ»، یکی از سازمان‌دهندگان ناوگان جهانی پایداری به اسپوتنیک گفت: «پس از تجمع بزرگ ۵۰ کشتی، نیروهای اسرائیلی آن را در فاصله ۱۲۰ مایل دریایی متوقف کردند.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه این درگیری، نیروهای اسرائیلی برخی از کشتی‌های ما را توقیف و شرکت‌کنندگان را دستگیر کردند.»

تونچ ادامه داد: «با این حال، با وجود توقیف اکثر کشتی‌ها توسط اسرائیل، یک کشتی موفق شد به ساحل غزه برسد و مأموریت خود را برای به چالش کشیدن محاصره انجام دهد.»

به گفته سازمان‌دهندگان ناوگان پایداری، قایقی که به نوار غزه نزدیک می‌شود و تقریباً ۷۷ مایل دریایی فاصله دارد، «مارینیتا» نام دارد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی تاکید کرد که در صورت نزدیک شدن قایق به سواحل غزه، آن را توقیف خواهد کرد.

این وزارتخانه گفت: «هنوز یک کشتی دیگر از ناوگان در حال حرکت به دوردست است و اگر نزدیک شود، آن را توقیف خواهیم کرد.»

روز پنجشنبه، رسانه‌های عبری گزارش دادند که نیروی دریایی از توقیف ۴۱ کشتی به مقصد نوار غزه خبر داد که حامل بیش از ۴۰۰ نفر بودند.

تایمز اسرائیل افزود که عملیات توقیف شامل صدها سرباز از واحدهای مختلف، از جمله واحد کماندویی دریایی شایتت ۱۳ بود که عملیاتی همزمان برای توقیف ۶ کشتی بزرگ، از جمله سیریوس و دیر یاسین، انجام دادند.

پلیس اشغالگر همچنین اعلام کرد که بیش از ۲۵۰ نفر از اعضای ناوگان را از ارتش تحویل گرفته است که قبل از انتقال به زندان، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند.

۲۰۰ نفر از شرکت‌کنندگان در ناوگان پایداری به بازداشتگاه نقب منتقل شدند

اداره زندان‌های اسرائیل نیز اعلام کرد که تاکنون تقریباً ۲۰۰ مسافر از ناوگان عازم غزه را که توسط نیروی دریایی توقیف شده بود، پذیرفته است.

به گزارش یدیعوت آحارانوت، اداره زندان‌های اسرائیل توضیح داد که شرکت‌کنندگان تحت یک فرآیند غربالگری کامل، از جمله تقسیم‌بندی بر اساس جنسیت، قرار گرفته‌اند تا برای انتقال به زندان کتزیوت (نقب) آماده شوند.

این اداره افزود که مراحل قانونی تحت نظارت اداره جمعیت و مهاجرت انجام می‌شود که کارکنان خود را در دادگاه‌های از پیش تعیین‌شده به زندان اعزام کرده است.

این اداره خاطرنشان کرد که این روند تا زمان رسیدگی به پرونده همه بازداشت‌شدگان همچنان ادامه دارد.

پیش از این، ناوگان جهانی پایداری در پستی در توییتر اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی چندین کشتی را توقیف و برخی از فعالان را دستگیر کرده‌اند.

این ناوگان تاکید کرد کشتی‌های آلما و سیریوس که در آن شرکت داشتند، «توقیف» شده‌اند.

صفحه فیسبوک ناوگان پایداری اقدامات اسرائیل را «دزدی دریایی» و «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حقوق بشر» توصیف کرد و از جامعه بین‌المللی خواست تا فوراً اقدام کند.

واکنش رئیس جمهور تونس به بازداشت تونسی‌ها در ناوگان پایداری

«قیس سعید»، رئیس جمهور تونس عصر پنجشنبه بر لزوم دو چندان کردن تلاش‌ها برای تضمین بازگشت فوری تونسی‌هایی که در «ناوگان پایداری» شرکت داشتند و توسط اسرائیل بازداشت شده بودند، تاکید کرد.

 قیس سعید در جریان استقبال از وزیر امور خارجه تاکید کرد که تلاش‌های دیپلماتیک فشرده برای چند روز بدون وقفه ادامه داشته است.

سعید اظهار داشت که دولت تونس هرگز مسؤولیت‌های ملی خود را رها نخواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که تونس در مواضع اصولی خود ثابت قدم و تزلزل‌ناپذیر است و صدای آن در سراسر جهان در مورد جنایات نسل‌کشی دشمن صهیونیستی علیه مردم فلسطین شنیده و مورد احترام قرار گرفته است.

«ناوگان جهانی پایداری»، متشکل از تقریباً ۵۰ کشتی و حامل بیش از ۵۰۰ فعال از ۴۰ کشور، در اوایل سپتامبر برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، که در حال تجربه یک فاجعه انسانی بی‌سابقه است و تعداد شهدای آن از ۶۶ هزار فلسطینی فراتر رفته و بیش از ۱۶۸ هزار نفر زخمی شده‌اند، حرکت کرد.

