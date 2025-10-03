اولین اعدام زن در آمریکا پس از ۲ قرن!

به گزارش تابناک به نقل از فاکس نیوز نوشت: ایالت تنسی تاریخ اجرای حکم را برای تنها زنِ حاضر در کوریدور مرگ ایالت تعیین کرد. کریستا گِیل پایک، ۴۹ ساله، که در زمان ارتکاب جرم ۱۸ ساله بود و متهم به شکنجه و قتل کولین اسلِمرِ ۱۹ ساله در ناکس‌ویل شده است، طبق اسناد دولتی برای اجرای حکم در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. اگر حکم اجرا شود، این نخستین اعدام یک زن در ایالت تنسی از سال ۱۸۲۰ خواهد بود

درخواست تعیین تاریخ اجرای حکم توسط ایالت در ۳۰ سپتامبر تنظیم شده و پرونده همچنان توجه رسانه‌ها و ناظران حقوقی را جلب کرده است.