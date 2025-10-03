En
ردپای خودزنی‌های استقلال از قلعه حسن‌خان تا زوریخ؛ پنجره‌های بسته و مدیریت زنگ‌زده!

چند ساعت بعد از شکست تلخ استقلال مقابل المحرق بحرین، خبری شوکه‌کننده برای هواداران این تیم منتشر شد مبنی براینکه با حکم فیفا، استقلال از فعالیت در دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم شده است. موضوعی که عمق فاجعه مدیریتی در این باشگاه را نشان می‌دهد.
ردپای خودزنی‌های استقلال از قلعه حسن‌خان تا زوریخ؛ پنجره‌های بسته و مدیریت زنگ‌زده!

در فوتبالی که مدیران خطاکارش اینچنین مصونیت دارند هیچگاه نمی‌توان به بهبود اوضاع و پیشرفت، امیدوار بود. چه تضمینی وجود دارد که چند سال دیگر، شاهکاری از مدیریت فعلی استقلال، گریبان این باشگاه و هوادارانش را نگیرد!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، هیچ زمان مشخصی برای خروج از این تونل وحشت وجود ندارد. همان تونل وحشتی که با ائتلاف نامبارک مدیران فعلی و پیشین باشگاه استقلال ساخته شده است. هیچ دورنمای روشنی برای پایان روزهای تلخ و گزنده، پیش روی هواداران استقلال مشاهده نمی‌شود. فعلا که از در و دیوار برای آنها می‌بارد. نتایج افتضاح تیم از یکسو و از سوی دیگر خبرهای بد و شوکه‌کننده که حاصل سوءمدیریت است.

حالا دیگر «ضرر و زیان»، چه مادی و چه معنوی، به عضوی از خانواده بزرگ استقلال تبدیل شده و این شاهکار را باید متولد مدیران نالایقی دانست که هرکدام به سهم خود، ضربات سنگین و بعضاً مهلکی به پیکر تیم محبوب بخش آبی پایتخت وارد کرده‌اند. مدیرانی که برای بقای خود و خریدن محبوبیت نداشته میان هواداران، از هیچ تصمیم نادرستی پرهیز نکرده‌اند. خروجی مدیریت چنین افرادی، به وجود آمدن مشکلات پرشماری است که هزینه عبور از آنها، هدر رفتن زمان و بودجه زیاد است.

هواداران استقلال که با امید و آرزوی زیادی به فصل جاری مسابقات دل بسته بودند تا با نمایش‌ ستاره‌های خارجی و داخلی و کسب پیروزی‌های متوالی، اتفاقات کابوس‌وار سال گذشته را به فراموشی بسپارند، فعلاً که مجبورند تا رسیدن روزهای خوب، اقامت خود را در «اتاق انتظار» تمدید کنند! نکته تلخ ماجرا آنجاست که عدم نتیجه‌گیری، تنها دغدغه و مشکل هواداران نیست و ساعاتی بعد از شکست خانگی دور از انتظار و باورنکردنی ساپینتو و شاگردانش مقابل المحرق بحرین در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا سطح دو، خبری تأسف‌بار منتتشر شد. کمیته وضعیت بازیکنان و اتاق حل اختلاف فیفا، در حکمی باشگاه استقلال را به دلیل فسخ یک‌طرفه و غیرموجه قرارداد «منتظر محمد»، از فعالیت در دو پنجره نقل‌وانتقالاتی محروم کرد. علاوه بر این، باشگاه استقلال باید مبلغی حدود ۳۰ میلیارد تومان نیز به هافبک عراقی سابق خود پرداخت کند.

بدین ترتیب باشگاه استقلال تا ژانویه ۲۰۲۷ از دو پنجره نقل‌و‌انتقالاتی محروم است و دلیل اصلی آن فسخ‌های متخلفانه و یک‌طرفه‌ای بوده که طی سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ توسط مدیران وقت انجام شده است. در آن مقطع، فرشید سمیعی با سمت‌های معاون حقوقی و مدیرعامل فعالیت داشته است. در واقع چهار فسخ در دوره مدیرعاملی سمیعی بوده و دو مورد فسخ هم در دوره مدیرعاملی فتح‌الله‌زاده و حجت کریمی. موضوع قابل توجه اینکه بنابر اعلام برخی منابع، فیفا می‌گوید اگر باشگاهی در دو فصل قرارداد حداکثر چهار بازیکن را به صورت یک‌طرفه و بدون رضایت طرف مقابل فسخ کند از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی متوالی محروم خواهد شد. این در حالی است که استقلال سابقه خوبی در این رابطه نزد فیفا ندارد و بیش از حد مجاز اقدام به چنین کاری کرده است. از سویی پرونده منتظر محمد که حتی یک دقیقه هم برای آبی‌ها بازی نکرد، به‌خوبی نشان می‌دهد که بی‌توجهی باشگاه‌های ایرانی به نامه‌های رسمی بازیکنان که در ادبیات فیفا «نوتیس» نامیده می‌شود، چه تبعات سنگینی دارد.

ردپای خودزنی‌های استقلال از قلعه حسن‌خان تا زوریخ؛ پنجره‌های بسته و مدیریت زنگ‌زده!

از سویی باشگاه استقلال عصر پنجشنبه در واکنش به بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالات اطلاعیه‌ای صادر کرد و در بخشی از آن نوشت: «این حکم در پی فسخ یک‌طرفه و غیرقانونی قرارداد «منتظر محمد» بازیکن عراقی و در دوران حفاظت‌شده بازیکن صادر شده، اتفاقی که در دوره‌های گذشته و زیر نظر مدیرانی رخ داده که اتفاقاً خود مدعی برخورداری از دانش و آگاهی حقوقی بودند. صدور این حکم در شرایطی است که هواداران استقلال همچنان از نتیجه تلخ دیدار با المحرق بحرین دلگیر بودند و این موضوع، نگرانی و ناراحتی آنان را دوچندان کرده است. باشگاه استقلال ضمن ابراز تأسف از تبعات ناشی از تصمیمات گذشته، تأکید می‌کند که از طریق معاونت حقوقی خود و با ارائه اعتراض به دادگاه عالی ورزش (CAS) تمامی اقدامات قانونی لازم را برای لغو و تجدیدنظر در این حکم پیگیری خواهد کرد.»

چند روز پیش هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه باشگاه استقلال به صورت رسمی علیه دو مدیر سابق خود، در مجتمع قضایی باهنر شکایت کرده است. باشگاه استقلال در زمان مدیریت احمد شهریاری به عنوان رئیس هیئت مدیره و فرشید سمیعی به عنوان مدیرعامل، در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی سال ۱۴۰۳، با دو بازیکن بوسنیایی به نام‌های کیوسفسکی و زیلیکیچ قرارداد بست. در ادامه جواد نکونام (سرمربی وقت تیم) این دو بازیکن که انتخاب خودش نبودند را نخواست و باشگاه مجبور به فسخ قراردادشان شد. این دو بازیکن پس از فسخ قرارداد، به فیفا شکایت کردند و موفق شدند خسارت‌هایی از باشگاه دریافت کنند. رقم ضرر و زیان باشگاه به دلیل این قراردادها حدود یک میلیون یورو اعلام شده و حالا استقلال خواستار مطالبه آن از مدیران سابق به دلیل مسئولیت مدنی و مدیریتی آن‌ها شده است.

با تمام این اوصاف و در روزهایی که مدیران فعلی باشگاه استقلال پُز خریدهای آنچنانی با هزینه‌ای بالغ بر دو هزار میلیارد تومان را می‌دهند، اما به گفته کارشناسان، تیم بالانس نیست و حتی توان شکست دادن تیم‌های درجه دو آسیا را هم ندارند، از سوی عالی‌ترین نهاد فوتبال دنیا علیه این باشگاه رأیی سنگین صادر می‌شود. بدین ترتیب به فاصله چند ساعت، عمق فاجعه از ورزشگاه قلعه حسن‌خان تا زوریخ (مقر فیفا)، نمایان می‌شود. در فوتبالی که مدیران خطاکارش اینچنین مصونیت دارند هیچگاه نمی‌توان به بهبود اوضاع و پیشرفت، امیدوار بود. چه تضمینی وجود دارد که چند سال دیگر، شاهکاری از مدیریت فعلی استقلال، گریبان این باشگاه و هوادارانش را نگیرد!

استقلال مدیران استقلال پنجره نقل و انتقالات منتظر محمد فرشید سمیعی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
آقا این تیما رو خصوصی کنید. خصوصی واقعی نه خصولتی.

بعد برن هر چقدر میخوان هزینه کنن و هر نتیجه ای هم میخوان بگیرن...

از جیب مردم برای اینا برای چی هزینه میکنید. مردم راضی نیستن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
این استقلال دیگه استقلال نمیشه ، البته پرسیپولیس هم به درد نمیخوره ، در کل فوتبال کشور داره سقوط میکنه .
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
0
0
پاسخ
این بی سواد و سفارشی میره
اون یکی بی سواد و سفارشی میاد
بدبخت هوادار که نه پولی بهش میرسه نه اعصاب و روانش سالم میمونه
