زلزله بزرگ امشب به کدام گسل مربوط است؟

به گزارش تابتاک، گسل قم–زفره از گسلهای ایران مرکزی است که روند شمالغربی–جنوبشرقی دارد. نقشههای زمینشناسی گسل زفره را ادامه گسل تبریز نشان میدهند که از ۲ کیلومتری غرب شهرستان نطنز گذشته و تا جنوب زفره ادامه مییابد، ولی تصور میشود تا باتلاق گاوخونی ادامه داشته باشد.
این گسل راستگرد قائم تا نزدیک به قائم است که به سمت شرق خوابیدگی دارد و در ناحیه نطنز سنگهای کرتاسه را به میزان دو کیلومتر جابهجا کردهاست. به باور برخی از زمینشناسان، این گسل و گسلهای موازی آن (گسل کاشان، گسل غرب اردستان، گسل ساوه) در پیدایش سنگهای آتشفشانی نوار اروم