عکس: نقشه‌ای از فاصله کانون زلزله اصفهان تا نطنز

تصویری از نقشه استان اصفهان که فاصله زواره، کانون زلزله دقایقی پیش را از نطنز ـ محل تأسیسات هسته‌ای مهم ایران ـ نشان می‌دهد، مورد توجه قرار گرفته است.