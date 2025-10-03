En
عکس: نقشه‌ای از فاصله کانون زلزله اصفهان تا نطنز

تصویری از نقشه استان اصفهان که فاصله زواره، کانون زلزله دقایقی پیش را از نطنز ـ محل تأسیسات هسته‌ای مهم ایران ـ نشان می‌دهد، مورد توجه قرار گرفته است.
