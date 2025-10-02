آرتم دووبیک دو بار و ماتیاس سوله یک بار پشت پنالتی‌های ‏تکرار شده ایستادند ولی هر سه پنالتی را خراب کردند تا در نهایت رم مقابل لیل، شکست یک بر صفر را تجربه کند.

این اتفاق یادآور ماجرای معروف مارتین پالرمو در کوپا آمه‌ریکای ۱۹۹۹ ‏است. در آن شب شوم برای آرژانتین، در بازی مقابل کلمبیا، پالرمو سه ‏بار پشت ضربه پنالتی ایستاد و هر سه بار ناکام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، شبی باورنکردنی در المپیکو رقم خورد؛ دیداری ‏که برای همیشه در تاریخ فوتبال و به‌ویژه در دفترچه خاطرات ‏هواداران رم ثبت خواهد شد. در جدال حساس لیگ اروپا بین رم و ‏لیل، اتفاقی باورنکردنی رخ داد؛ سه بار پشت سر هم ضربه پنالتی برای ‏رم، و سه بار ناکامی برابر دروازه‌بان لیل، اوزر‎.‎

ماجرا از آنجا آغاز شد که داور مسابقه در میانه نیمه دوم یک پنالتی ‏به سود رم اعلام کرد. آرتِم دووبیک پشت توپ ایستاد و با ‏اعتمادبه‌نفس ضربه زد، اما اوزر با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد. ‏بازیکنان رم به دلیل ورود زودهنگام بازیکنان لیل به محوطه اعتراض ‏کردند و داور پس از‎ ‎بررسی با وی‌ای‌آر‎ ‎دستور به تکرار ضربه داد‎.‎

این بار هم دووبیک پشت توپ قرار گرفت. سکوتی سنگین المپیکو را ‏فرا گرفت. اما باورکردنی نبود؛ باز هم اوزر قهرمان فرانسوی‌ها شد و ‏توپ دوم را هم مهار کرد. صدای ناباوری و خشم از سکوها بلند شد. ‏با این حال، باز هم داور تخلف بازیکنان لیل را تشخیص داد و برای ‏سومین بار دستور به تکرار ضربه داد.‏

این بار توپ به ماتیاس سوله سپرده شد تا شاید ورق برگردد. اما ‏سناریو تغییر نکرد؛ شلیک او هم گرفتار دستان طلایی اوزر شد و رم ‏برای سومین بار متوالی فرصت طلایی گلزنی را از دست داد‎.‎

سه پنالتی پشت سر هم، سه بار تکرار، و سه بار شکست. صحنه‌ای ‏که تنها می‌توان به عنون اتفاقی «غیرقابل تصور» توصیفش کرد و ‏بی‌تردید به یکی از عجیب‌ترین لحظات تاریخ مسابقات رم در المپیکو ‏تبدیل خواهد شد‎.‎

این اتفاق یادآور ماجرای معروف مارتین پالرمو در کوپا آمه‌ریکای ۱۹۹۹ ‏است. در آن شب شوم برای آرژانتین، در بازی مقابل کلمبیا، پالرمو سه ‏بار پشت ضربه پنالتی ایستاد و هر سه بار ناکام شد؛ یک بار توپش به ‏تیر برخورد کرد، بار دوم به شکل عجیبی از کنار دروازه بیرون رفت و ‏سومین بار را دروازه‌بان حریف مهار کرد. این ناکامی نه‌تنها شکست ‏سنگین ۳–۰ آرژانتین را سنگین‌تر کرد، بلکه نام پالرمو را برای همیشه ‏با آن صحنه‌ها گره زد. رکوردی تلخ که هنوز در کتاب گینس به‌عنوان ‏بیشترین پنالتی از دست‌رفته توسط یک بازیکن در یک مسابقه ملی ‏ثبت شده است. با وجود آن شب کابوس‌وار، پالرمو بعدها با گل‌های ‏حساس برای بوکاجونیورز و حتی تیم ملی آرژانتین دوباره عزیز دل ‏هواداران شد، اما آن سه پنالتی از دست‌رفته همچنان بخشی ‏جدایی‌ناپذیر از سرگذشت او باقی ماند‎.‎

حالا باید دید آرتم دووبیک و ماتیاس سوله با این پنالتی‌های عجیبی ‏که امشب زدند می‌توانند در ادامه با درخشش برای رم این شب ‏کابوس‌وار را در ذهن هواداران و در خاطره جمعی فوتبال به فراموشی ‏بسپارند یا نام آنها تا ابد به عنوان کسانی ثبت می‌شود که در یک ‏مسابقه درحالیکه تیم‌شان عقب بود سه بار پنالتی را از دست دادند؟

ماجرای امشب رم مقابل لیل برای همیشه در کنار آن شب تاریخی ‏پالرموی آرژانتینی به یاد آورده خواهد شد: اتفاقی که نشان می‌دهد ‏فوتبال همان‌قدر که می‌تواند رویایی و شیرین باشد، قادر است در ‏چند دقیقه کابوس‌آورترین تجربه‌ها را برای بازیکنان و هواداران رقم ‏بزند. سه ضربه پشت سر هم، سه بار ایستادن در برابر دروازه‌بان از ‏آن فاصله نزدیک و سه بار ناکام شدن، صحنه‌ای است که کمتر کسی ‏در فوتبال به چشم دیده است. چنین اتفاقی یادآور این حقیقت است ‏که فوتبال همیشه سرشار از غیرمنتظره‌ترین‌هاست؛ گاهی قهرمانان ‏یک‌شبه ساخته می‌شوند و گاهی نیز در چند دقیقه به نماد بداقبالی ‏تبدیل می‌شوند. همین تضادهاست که فوتبال را چنین جذاب نگه ‏می‌دارد و باعث می‌شود هواداران سال‌های سال از شبهای عجیب ‏خاطره بگویند، امشب بدون شک یکی از آن شبهای عجیب فوتبالی ‏است.