En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«رم» تیم بدون پنالتی‌زن؛ شکست کابوس‌وار

آرتم دووبیک دو بار و ماتیاس سوله یک بار پشت پنالتی‌های ‏تکرار شده ایستادند ولی هر سه پنالتی را خراب کردند تا در نهایت رم مقابل لیل، شکست یک بر صفر را تجربه کند.
کد خبر: ۱۳۳۱۹۸۵
| |
368 بازدید

«رم» تیم بدون پنالتی‌زن؛ شکست کابوس‌وار

این اتفاق یادآور ماجرای معروف مارتین پالرمو در کوپا آمه‌ریکای ۱۹۹۹ ‏است. در آن شب شوم برای آرژانتین، در بازی مقابل کلمبیا، پالرمو سه ‏بار پشت ضربه پنالتی ایستاد و هر سه بار ناکام شد.

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، شبی باورنکردنی در المپیکو رقم خورد؛ دیداری ‏که برای همیشه در تاریخ فوتبال و به‌ویژه در دفترچه خاطرات ‏هواداران رم ثبت خواهد شد. در جدال حساس لیگ اروپا بین رم و ‏لیل، اتفاقی باورنکردنی رخ داد؛ سه بار پشت سر هم ضربه پنالتی برای ‏رم، و سه بار ناکامی برابر دروازه‌بان لیل، اوزر‎.‎

ماجرا از آنجا آغاز شد که داور مسابقه در میانه نیمه دوم یک پنالتی ‏به سود رم اعلام کرد. آرتِم دووبیک پشت توپ ایستاد و با ‏اعتمادبه‌نفس ضربه زد، اما اوزر با واکنشی تماشایی توپ را مهار کرد. ‏بازیکنان رم به دلیل ورود زودهنگام بازیکنان لیل به محوطه اعتراض ‏کردند و داور پس از‎ ‎بررسی با وی‌ای‌آر‎ ‎دستور به تکرار ضربه داد‎.‎

این بار هم دووبیک پشت توپ قرار گرفت. سکوتی سنگین المپیکو را ‏فرا گرفت. اما باورکردنی نبود؛ باز هم اوزر قهرمان فرانسوی‌ها شد و ‏توپ دوم را هم مهار کرد. صدای ناباوری و خشم از سکوها بلند شد. ‏با این حال، باز هم داور تخلف بازیکنان لیل را تشخیص داد و برای ‏سومین بار دستور به تکرار ضربه داد.‏

 این بار توپ به ماتیاس سوله سپرده شد تا شاید ورق برگردد. اما ‏سناریو تغییر نکرد؛ شلیک او هم گرفتار دستان طلایی اوزر شد و رم ‏برای سومین بار متوالی فرصت طلایی گلزنی را از دست داد‎.‎

سه پنالتی پشت سر هم، سه بار تکرار، و سه بار شکست. صحنه‌ای ‏که تنها می‌توان به عنون اتفاقی «غیرقابل تصور» توصیفش کرد و ‏بی‌تردید به یکی از عجیب‌ترین لحظات تاریخ مسابقات رم در المپیکو ‏تبدیل خواهد شد‎.‎

این اتفاق یادآور ماجرای معروف مارتین پالرمو در کوپا آمه‌ریکای ۱۹۹۹ ‏است. در آن شب شوم برای آرژانتین، در بازی مقابل کلمبیا، پالرمو سه ‏بار پشت ضربه پنالتی ایستاد و هر سه بار ناکام شد؛ یک بار توپش به ‏تیر برخورد کرد، بار دوم به شکل عجیبی از کنار دروازه بیرون رفت و ‏سومین بار را دروازه‌بان حریف مهار کرد. این ناکامی نه‌تنها شکست ‏سنگین ۳–۰ آرژانتین را سنگین‌تر کرد، بلکه نام پالرمو را برای همیشه ‏با آن صحنه‌ها گره زد. رکوردی تلخ که هنوز در کتاب گینس به‌عنوان ‏بیشترین پنالتی از دست‌رفته توسط یک بازیکن در یک مسابقه ملی ‏ثبت شده است. با وجود آن شب کابوس‌وار، پالرمو بعدها با گل‌های ‏حساس برای بوکاجونیورز و حتی تیم ملی آرژانتین دوباره عزیز دل ‏هواداران شد، اما آن سه پنالتی از دست‌رفته همچنان بخشی ‏جدایی‌ناپذیر از سرگذشت او باقی ماند‎.‎

حالا باید دید آرتم دووبیک و ماتیاس سوله با این پنالتی‌های عجیبی ‏که امشب زدند می‌توانند در ادامه با درخشش برای رم این شب ‏کابوس‌وار را در ذهن هواداران و در خاطره جمعی فوتبال به فراموشی ‏بسپارند یا نام آنها تا ابد به عنوان کسانی ثبت می‌شود که در یک ‏مسابقه درحالیکه تیم‌شان عقب بود سه بار پنالتی را از دست دادند؟

ماجرای امشب رم مقابل لیل برای همیشه در کنار آن شب تاریخی ‏پالرموی آرژانتینی به یاد آورده خواهد شد: اتفاقی که نشان می‌دهد ‏فوتبال همان‌قدر که می‌تواند رویایی و شیرین باشد، قادر است در ‏چند دقیقه کابوس‌آورترین تجربه‌ها را برای بازیکنان و هواداران رقم ‏بزند. سه ضربه پشت سر هم، سه بار ایستادن در برابر دروازه‌بان از ‏آن فاصله نزدیک و سه بار ناکام شدن، صحنه‌ای است که کمتر کسی ‏در فوتبال به چشم دیده است. چنین اتفاقی یادآور این حقیقت است ‏که فوتبال همیشه سرشار از غیرمنتظره‌ترین‌هاست؛ گاهی قهرمانان ‏یک‌شبه ساخته می‌شوند و گاهی نیز در چند دقیقه به نماد بداقبالی ‏تبدیل می‌شوند. همین تضادهاست که فوتبال را چنین جذاب نگه ‏می‌دارد و باعث می‌شود هواداران سال‌های سال از شبهای عجیب ‏خاطره بگویند، امشب بدون شک یکی از آن شبهای عجیب فوتبالی ‏است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رم لیل پنالتی لیگ اروپا المپیکو رم
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
لیل توسط مربی فصل قبلش به ۴میخ کشیده شد!
درخشش عجیب امباپه کوچک برخلاف برادرش!
مثلث ويرانگر پاریس با ۷گل رکورد زد
جشن افتتاحیه یورو۲۰۲۰ در ورزشگاه المپیکو رم
درگیری عجیب تماشاگران وسط چمن در لیگ فرانسه!
توضیحات معصومی‌نژاد درباره «رُم» گفتن
لیل شاخ پاریس را شکست و قهرمان لوشامپیونه شد
خطیبی: پرسپولیس به جز پنالتی موقعیتی نداشت!
تصاویری از تیم مذاکره کننده ایرانی در رم
دیدار زلنسکی و ترامپ در مراسم تشییع پاپ + تصاویر
ویتکاف محل مذاکره را ترک کرد!
سانسور صداوسیما، صدای آقای گزارشگر را درآورد!
پنالتی نادیده گرفته‌ شده یا اشتباه داوری؟
«طالب ریکانی» پنالتی از دست داد و راهی بیمارستان شد!
پزشکیان خاطره احمدی‌نژاد را زنده کرد!
طالب ریکانی از فوتبال خداحافظی کرد + عکس
تصاویر آغاز دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا
کنفرانس بازسازی اوکراین در رم
دین‌محمدی: پنالتی صنعت نفت تعجب‌آور و خنده‌دار بود
پیام توییتری عراقچی قبل از سفر به رم
انتقاد تند باشگاه استقلال از حواشی بازی دیشب / داور تهدید شد!
عکس | آرامگاه ابدی پاپ در رم
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
لحظه‌ای که خنجر سوءتدبیر سعید جلیلی در کمر ایران رفت  (۲۲۹ نظر)
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۰۵ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور  (۷۴ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
اولیانوف ابطال مکانیسم اسنپ‌بک را کلید زد  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005aVd
tabnak.ir/005aVd