دستگیری عاملان رعب و وحشت در خیابان کارگر تهران

پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری ۲ تن از اراذل و اوباش به اتهام قدرت‌نمایی و اخلال در نظم عمومی خیابان کارگر تهران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، پلیس، ماموران پایگاه هشتم پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت‌نمایی ۲ تن از اراذل و اوباش خیابان کارگر تهران دریافت و برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند.

طی تحقیقات صورت‌گرفته مشخص شد این ۲ تن با عربده‌کشی باعث ایجاد رعب و وحشت و ناامنی برای شهروندان شده و پیش از رسیدن پلیس از محل گریخته‌اند.

متعاقباً با تلاش ماموران، پاتوق این متهمان در خیابان ۱۲ فروردین و خیابان اسکندری شناسایی و در ۲ عملیات همزمان هر ۲ متهم دستگیر شدند.

متهمان در بازجویی‌ها به جرم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شدند.