به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه در جریان مشارکت خود در نشست رهبران «کنفرانس امنیتی مونیخ» در شهر العُلا عربستان سعودی در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه‌های «العربیه» و «الحدث» گفت: باب مذاکره با ایران همچنان باز است و فرصت برای گفت‌وگو از بین نرفته است.

اظهارات بارو در حالی بیان می‌شود که دور تازه‌ای از فشارها علیه تهران با فعال‌سازی تحریم‌های سازمان ملل آغاز شده است.

این درحالی است که «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری ایران در پایان سفر خود به نیویورک و در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل، در مصاحبه با شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی» گفت: اگر تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، امکان گفت‌وگو و مذاکره وجود دارد. ما بارها اعلام کرده‌ایم که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستیم. اتهام حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای نادرست است و ما آماده هر نوع راستی‌آزمایی در این زمینه هستیم.

وی درباره دسترسی بازرسان سازمان ملل به برخی تأسیسات هسته‌ای هدف قرار گرفته‌شده در ایران نیز ادعا کرد: این موضوع در گفت‌وگوها مطرح شد و توافق شده بود که اجرای مکانیسم ماشه متوقف شود تا امکان بازدید فراهم گردد، اما طرف مقابل این روند را نپذیرفت و بر ادامه مسیر ماشه پافشاری کرد.

اروپا اخیراً در چارچوب «تروئیکای اروپایی» (فرانسه، آلمان و انگلیس) فعال‌سازی مکانیسم ماشه را در خصوص برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران کلید زده است؛ اقدامی که چشم‌انداز مذاکرات را با چالش جدی مواجه کرده است.