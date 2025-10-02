زیدآبادی: مسئولیت برجام با شورای نگهبان است!

من نه وکیل مدافع شیخ حسن روحانی و محمدجواد ظریف هستم و نه با نوع سلوک سیاسی و سیاست‌ورزی آنها میانۀ چندان خوبی دارم، اما این قشقرقی که جناح افراطی علیه آنها بر سر توافقنامۀ برجام به راه انداخته است، هم ناعادلانه هم خلاف واقعیاتی است که جلوی چشم مردم اتفاق افتاده است!

به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی اصلاج‌طلب، در صفحه شخصی خود در تلگرام نوشت: آقای ظریف به عنوان یک مذاکره‌کننده در تدوین برجام نقش اول را داشته، اما عملیاتی و قانونی شدن این توافقنامه هیچ ربطی به او و به طور کلی به دولت آقای روحانی ندارد. همه به یاد دارند که توافقنامۀ برجام را مجلسِ تحت کنترل اکثریتِ اصولگرا به تصویب رساند و شورای نگهیان هم مصوبۀ آنها را تأیید کرد. در واقع مسئولیت نهایی قانونی شدن برجام مانند هر قانون مصوب دیگری، به طور مشخص بر عهدۀ شورای نگهبان است.

اینکه گفته شود محمدجواد ظریف برجام را "بزک" و یا موادی از آن را کتمان و تحریف کرده است، اگر هم عین واقعیت باشد، از مسئولیت مجلس نهم و شورای نگهبان در تصویب توافقنامه، به اندازۀ سر سوزنی نمی‌کاهد! به فرض که آقای ظریف تفسیری اشتباه از برجام به دست داده و یا حتی آن را تحریف کرده باشد، اما مگر او عین توافقنامه را به مجلس تحویل نداده است؟

اگر دولت آقای روحانی و شخص محمدجوا ظریف، نسخۀ اصلی برجام را پنهان کرده و نسخۀ بدلی و تقلبی آن را تسلیم مجلس کرده باشند، می‌توان آنان را به تقلب متهم و به این اتهام محاکمه کرد، اما مگر چنین اتفاقی رخ داده است؟ آنها نسخۀ اصلی برجام را با تمام جزئیات و ملحقات آن به مجلس تحت کنترل اصولگرایان ارائه داده‌اند و همان مجلس کلیات و جزئیات آن را به تصویب رسانده و شورای نگهبان هم با تأیید خود آن را به صورت قانونی لازم‌الاجراء در آورده است! حتی اگر دولت روحانی و آقای ظریف، صورت متقلبانه و بدیل برجام را نیز به مجلس تحویل داده باشند، باز این مجلس نهم و شورای نگهبان هستند که باید پاسخگوی تصویب آن باشند، چون وظیفۀ آنها بوده است که تک تک مواد و ملحقات توافقنامه را مورد بررسی قرار دهند.

در کدام نقطه از تاریخ و در کدام گوشه از جغرافیا یقۀ تدوین کنندگان یک توافق را گرفته و تبدیل کنندگان آن به قانون را تبرئه کرده‌اند؟

خللاصه، برجام نتیجۀ کار مجلس نهم و شورای نگهبان است و خوب و بدش را هم باید آنها پاسخ دهند نه کسانی که آن را تدوین کرده‌اند!