بروجردی در گفتگو با تابناک:

دندانِ طمعِ کار با اروپا و آمریکا کشیده شد/۷۰ درصد تحریم‌ها داخلی است

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدام اروپایی ها در فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: آمریکا و اروپا ثابت کردند که نمی شود به آنها اعتماد کرد و در واقع دندانِ طمعِ کار با آنها کشیده شد.
علاءالدین بروجردی؛ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با برنامه ها و اقدامات مجلس برای کاهش بار روانی موضوع اسنپ بک بالاخص در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: دندان طعع کار با آمریکا و اروپا، بعد از این بی اعتمادی جدید به ترئیکای اروپایی که قول داده بودند که اگر شما با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کنید، اسنپ بک فعال نخواهد شد، کشیده شد.

وی تاکید کرد: بعد از این اقدام اروپایی ها علیه کشورمان، ما باید به توانمندی های داخلی اتکاء کنیم. باید درصدد رفع تحریم های داخلی باشیم چرا که سهم این تحریم ها در مجموعه سبد تحریم ها 70 درصد است که حتما باید برداشته و رفع شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی معتقد است تحریم های آمریکا و اروپا تنها 30 درصد سبد تحریمی علیه کشورمان را شامل می شود. 

بروجردی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های عظیم داخلی، می توانیم با یک نقشه راه جدید، دوران شکوفایی اقتصادی ملی را رقم بزنیم.

وی در پایان در ارتباط با برنامه های مجلس برای رفع مشکلات اقتصادی گفت: کمیسیون های تخصصی مجلس همواره در حال کار و فعالیت هستند و رئیس مجلس هم جلساتی با روسای کمیسیون ها برگزار و بر این مسائل تاکید داشتند. انشاءالله با مجموعه این فعالیت ها تحولات اقتصادی مطلوبی رقم بخورد.

